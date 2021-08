Coşeraru Vasilica s-a născut în judeţul Călăraşi, însă a fost abandonată de mamă în spital, la scurt timp după naştere. Aceasta îşi dorește să își cunoască familia naturală și din acest motiv face apel la toți călărăşenii pentru a o găsi. Vasilica a postat, pe o pagină destinată unor astfel de cazuri, The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României, şi un mesaj în acest sens: „Mă numesc Coşeraru Vasilica şi sunt născută pe data de 10/02/1984 în Călăraşi. Povestea mea este mai diferită deoarece nu cunosc numele părinților, pe certificatul de naştere nu este specificat niciun nume. Am fost lăsată în spital imediat după nașterea mea, iar numele meu este posibil să fie dat de cei din spital. Neștiind cine îmi sunt părinții şi datorita faptului că certificatul meu de naştere a fost înregistrat patru ani mai târziu cred că o să fie destul de greu ca să pot afla ceva, dar eu vreau să încerc totuşi. Până la vârsta de 17 ani am crescut în casa de copii Slobozia, județul Ialomiţa. Am făcut nenumărate demersuri către autorităţi, dar fără niciun rezultat. De aceea am apelat şi la această minunată pagină cu speranța ca cineva o să vadă apelul meu şi mă poate ajuta să îmi cunosc familia, eventual frații. Chiar dacă nu mai sunt un copil, îmi este foarte greu să nu îmi cunosc rădăcinile, îmi fac mii de gânduri şi întrebări, îmi doresc din tot sufletul să reușesc să îmi cunosc familia”.