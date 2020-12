Duminică, 6 decembrie 2020, când Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfântul Ierarh Nicolae, Parohia Ulmu din Protopopiatul Călărași și-a serbat ocrotitorul. Sfântul Ierarh Nicolae trimite în fiecare an, cu blândețe și dărnicie, darurile sale curate și binecuvântate asupra cinstitorilor săi din Parohia Ulmu.

Astfel, locașul bisericii parohiale, aflat sub ocrotirea blândului ierarh, s-a umplut și în acest an de lucrarea Sfântului, concretizată în bogăția sufletească, dar și materială, de care au beneficiat mulți dintre enoriașii parohiei. Din unirea a două lucrări jertfelnice, una a Consiliului și a Comitetului Parohial, sub coordonarea părintelui paroh, și cealaltă, a tinerilor elevi ai Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Călărași, aflați sub îndrumarea profesoarelor Elena Mădălina Niculescu, Viorica Marin, Liliana Dăscălița, Ioana Dumitru, Daniela Dobre şi Mihaela Felea, a rezultat o amplă și consistentă acțiune de binefacere, concretizată în oferirea de daruri celor aflați în diferite dificultăți, în valoare de peste 1.500 de lei.

„În nădejdea că eforturile conjugate ale dăruitorilor au bineplăcut darnicului Ierarh Nicolae, îi mulțumim Sfântului pentru gândurile bune, de iubire milostivă și jertfelnică, sădite în sufletele cinstitorilor săi. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”, a declarat Neculai Laurențiu Niculescu, paroh al Parohiei Ulmu, din Protopopiatul Călărași.