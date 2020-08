Directoarea Filialei Călăraşi a Crucii Roşii Române, Aura Giurcă, a anunţat că a început colecta de toamnă, prin care cetăţenii pot dona haine, încălțăminte, alimente, rechizite sau bani pentru lemne sau ce mai este necesar.

„Dragi călărășeni, se apropie vremea rece. Din cauza pandemiei, 99% din cei care munceau în străinătate nu au mai putut pleca. S-au închis foarte multe firme care asigurau locuri de muncă, s-au închis magazine. În special la sate sunt foarte foarte mulți care trăiesc de azi pe mâine, din ce produc în curte sau din ce câștigă muncind cu ziua pe la vecini. Știu sigur pentru ca am fost în foarte multe localități și am văzut, m-am interesat. Au nevoie de ajutor!!! Începând de azi, Crucea Roşie Călăraşi începe colecta de toamnă. Cine dorește și are din ce e rugat să doneze haine, încălțăminte (nu noi, însă curate), alimente, rechizite sau bani pentru lemne sau ce mai e nevoie. Noi avem depozitul gol momentan. Vă stă la dispoziție sediul nostru din Călăraşi, str. Prelungirea Bucureşti, nr. 24, bl. M19, et. 1, ap. 1. Telefon: 0727/688.423. Contul nostru este: RO70BRDE120SV12163551200. Vă mulțumim pentru sprijinul de până acum!”, a transmis directoarea Crucii Roşii Călăraşi, Aura Giurcă.