Cum te ajută sportul în viață?

Probabil ai auzit de multe ori fraza că trebuie să mănânci echilibrat și că trebuie să faci sport ca să duci o viață sănătoasă. Dar te-ai gândit vreodată care este mecanismul din spatele acestei afirmații? Ce efecte are un antrenament de exerciții fizice asupra corpului, dar și minții noastre? În rândurile de mai jos, îți răspundem la această întrebare și sperăm că, la final articolului, vei lua în considerare un abonament la sala de fitness.

Sportul poate fi o gură de aer proaspăt într-o rutină plină de deadline-uri, proiecte și Excel-uri. La ce ne ajută exact să ne mișcăm corpul? Ei bine, are de fapt mult mai multe avantaje decât am crede atât pentru corp, cât și pentru minte. În primul rând, să începem cu avantajele pe care le-am putea avea la nivelul fizicului. Dacă am încorpora sportul în rutina noastră săptămânală, am putea pierde din greutate și am putea scădea procentul de grăsime din corp considerabil. Am putea avea de asemenea o anduranță mai bună și, pe măsură ce trece timpul și ne obișnuim cu exerciții mai grele, putem atinge și chiar depăși diverse obiective de fitness. Acestea ne vor crește stima de sine, ne vor face să ne simțim și mai bine și am putea avea și un corp mai armonios. S-ar fi constatat și că antrenamentele fizice ajută la întărirea structurii osoase a corpului. Dacă ne ținem de treabă sau dacă folosim și greutăți, cu timpul, vom arde grăsimea pe care o avem și ne putem dezvolta mușchii. Astfel, pe lângă faptul că vom arăta mai bine, ne putem și remodela corpul. Putem începe cu obiective mici, dacă suntem începători cu antrenamentele fizice și, pe măsură ce le doborâm, putem să adăugăm lucruri mai grele. Vom simți un sentiment inegalabil de satisfacție, ambiție, dar și încredere în forțele proprii atunci când vedem cum avansăm. Alte beneficii ale sportului includ o coordonare mai bună, flexibilitate mai bună, dar și echilibru.

Mai multe studii au arătat faptul că exercițiile fizice îmbunătățesc circulația sângelui la creier și acesta poate lega mai bine diverse conexiuni între nervi. Acest lucru poate duce la un nivel de concentrare mult mai mare, la o memorie mult mai bună și de durată, ne stimulează de asemenea și creativitatea și ne poate îmbunătăți și abilitatea de a lua decizii mai bune și mai repede. Toate aceste abilități sunt numai bune dacă avem de predat un proiect dificil la locul de muncă de exemplu sau ne poate ajuta și dacă suntem fani ai jocurilor; mai ales dacă vorbim despre jocuri de cazinou, cum este pokerul, deoarece acest joc de cărți “cere” de la jucător să fie focusat și analitic, ca să poată să dezvolte strategii de joc. Mai pe scurt, sportul ajută creierul să crească și să funcționeze mai bine.

De asemenea, după o sesiune intensă de antrenament, nivelul hormonului numit oxitocina crește semnificativ în corpul uman. Cum se traduce acest lucru? Printr-o performanță mai crescută. Oxitocina mai este cunoscută și ca hormonul atașamentului.

De asemenea, alte studii ar fi arătat că sportul poate avea un rol definitoriu în combaterea depresiei și anxietății, două afecțiuni care sunt din ce în ce mai prezente în societatea noastră. Unde mai punem că ne putem face și noi prieteni cu interese comune, dacă mergem la sală sau ne apucăm de o activitate sportivă la un club. Am putea de asemenea să luăm și un prieten cu noi sau chiar pe partenerul nostru, la o clasă de fitness sau chiar la o sesiune de antrenament acasă. Este o activitate care poate întări și relațiile de prietenie sau de cuplu. În județul Călărași, există mai multe opțiuni de a face sport, de la săli de fitness deschise, până la bazine de înot.

Dacă punem cap la cap toate aceste beneficii, vom vedea că sportul ne va face nu numai să arătăm mai bine, dar și să ne simțim mai bine, să avem mai multă încredere în noi și să ne iubim mai mult. În timp, acest lucru se “traduce” prin apariția și dezvoltarea unor relații umane mai profunde, mai semnificative. Când ne simțim mai bine, atragem mai bine.