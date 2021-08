În data de 13 august 2021, instanța de judecată din cadrul Curții de Apel Bucureşti a reconfirmat achitarea directorului general al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, în dosarul nr. 24754/3/2015, deschis de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de Combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, prin care au dispus trimiterea în judecată, din calitatea de inculpat, a directorului ADR Sud Muntenia, acesta fiind acuzat de abuz în serviciu asimilat infracţiunii de corupţie. Achitaţi în cadrul aceluiaşi dosar figurează Mariana Vişan, directorul Direcției Organism Intermediar POR în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, şi Dragomir Scripcă, expert în cadrul Biroului Județean Ialomiţa al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

În cadrul unei conferințe de presă, directorul general al ADR Sud Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, a declarat următoarele: „A fost o perioadă dificilă pentru noi, însă lucrurile s-au încheiat. Atât în primă instanță cât și în apel lucrurile au fost tranșate clar în favoarea noastră. Atât eu cât și colegii mei am primit în ambele instanțe decizia de achitare. Am reușit până la urmă, chiar dacă nu pe procurori, să-i convingem pe judecători de nevinovăția noastră. În tot acest timp, de peste 2.500 de zile, am răspuns tuturor solicitărilor, ne-am prezentat la toate termenele de judecată, care au fost în număr de peste 60, iar dosarul s-a soluționat cu decizia de achitare pentru toţi colegii din Agenţie implicați în această speţă. Pe parcursul acestei perioade, se împlinesc șapte ani pe 29 octombrie de când au fost făcute perchezițiile DNA și până la decizia instanței de apel, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a funcționat în parametri normali, îndeplinindu-și atribuțiile delegate fără niciun fel de abateri. Suntem bucuroși că am reușit, chiar dacă a durat atât, să ridicăm valul de incertitudine sau de suspiciune care ar fi putut plana asupra noastră și asupra instituției în care ne desfășurăm activitatea. Despre ce-a fost din punct de vedere personal am putea să scriem un roman, dar important este că astăzi nu mai avem această anatemă de inculpați în relația cu statul român. Vreau să mulțumesc reprezentaților mass-media pentru modul echidistant în care au relatat informațiile legate de acest dosar, vreau să le mulțumesc tuturor persoanelor cu care am intrat în contact pentru că nu au văzut în noi niște paria ai societății. De asemenea, vreau să le mulțumesc colegilor din Agenție care și-au făcut treaba normal în această perioadă, Consiliului pentru Dezvoltare Regională, tuturor primarilor și beneficiarilor din mediul privat care au avut încredere în noi și ne-au acordat în continuare girul lor și, bineînțeles, familiilor noastre care ne-au sprijinit necondiționat”.