Vineri, 7 mai 2021, la ora 15:00, la Muzeul Municipal din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, călărășenii sunt invitați să-i fie alături luiDan Bițuică, cu ocazia lansării romanului polițist „Cântecul Lacului”. Autorul, devenit călărășean după ce a gustat apa Dunării, este deja la al doilea roman și după declarațiile sale nu se oprește aici, având în lucru în acest moment încă două romane.

Apărut la Editura LiterPress Publishing în colecția FoxGlove, romanul se bucură de recenzii favorabile pe blogurile de specialitate.

„Primele capitole din roman în care facem cunoștință cu viața lui Josh Diker, personajul principal nu te vor pregăti pentru ceea ce urmează. Nici nu știi când te vei trezi în mijlocul unui adevărat mister, plin de apariții supranaturale, crime și personaje dubioase… toate conturează un thriller polițist care te va prinde în mrejele sale, și nu vei mai lasă cartea din mână până nu vei descoperi criminalul”, Anca Elena Moraru – ellafairytale.ro.

„Este prima carte a lui Dan Biţuică pe care o citesc și eram curioasă. Recunosc că nu am fost dezamăgită. Este o poveste interesantă, la granița dintre normal și paranormal, avem parte de mister, urmăriri, crime, legende și dragoste. Merită să citiți o carte interesantă cu o poveste deosebită”, Arcidalia Ghenof – randuricudichis.wordpress.com.

„Autorul Dan Bițuică a reușit să mă surprindă cu o poveste captivantă, complexă și complicată, plină de emoții și tensiune, prezentată printr-o scriitură limpede, cursivă, frumos șlefuită. Iar faptul că a știut să îmbine armonios elementele de suspans și mister cu cele romantice, m-a făcut să îi apreciez și mai mult lucrarea. De altfel, stilul de scriere, amestecul irezistibil de genuri, sensibilitatea, imaginația fantastică, toate acestea nu le-am mai regăsit decât la alți doi mari scriitori, Nicholas Sparks și Guillaume Musso”, Alina Geambașu – literaturapetocuri.ro

„‘Cântecul lacului’ este un roman al amintirilor, al renașterii din propria cenușă. Este un roman răscolitor, intens, în mare parte un monolog încărcat de trăiri și sentimente contradictorii, ce redă lupta ce se dă în sufletul personajului principal”, Rodica Mijaiche – rodicamijaiche.wordpress.com.

„Prima mea întâlnire cu acest autor a fost surprinzătoare.

Mi s-a părut neobișnuit să citesc o poveste scrisă de un român a cărei acțiune este plasată în America cu personaje și atitudini specifice, însă pe măsură ce mă afundam in lectură, am uitat că autorul îmi este compatriot … De foarte multa vreme nu mi s-a întâmplat să găsesc o carte de care să îmi vină greu să mă despart, iar acest roman a reușit să mă facă să citesc capitol după capitol, aproape fără pauză”, Florin Ciprian Ursulescu – ursulescu.blogspot.com.