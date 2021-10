Dan Melente, ISJ Călăraşi: „Avem 145 de elevi şi 68 de profesori infectaţi cu virusul SARS-CoV-2”

Zilele trecute, inspectorul şcolar general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi, a vorbit, într-un interviu acordat cotidianului „Observator de Călăraşi”, despre situaţia în care se află învăţământul călărăşean, despre şcolile care îşi desfăşoară cursurile în sistem online, precum şi despre vaccinarea elevilor şi a profesorilor.

Georgiana Petre: Domnule inspector şcolar general adjunct, cum se prezintă situația învățământului din județul Călărași în acest moment?

Dan Melente: Începând din data de 11 octombrie 2021, unităţile de învăţământ din Călăraşi care funcţionează în online sunt următoarele: Şcoala Gimnazială „Carol I”, o grădiniță de la Ileana, școlile de la Fundulea pentru că orașul este în carantină, iar o grădiniță de la Ulmu este în online din cauza infrastructurii, deoarece nu are un spațiu adecvat desfășurării activităților de grădiniță. Celelalte unități de învățământ desfăşoară cursurile cu prezență fizică. Conform ultimului ordin comun al Ministerului Sănătății și al Educației, consiliul de administrație al unității de învățământ cu avizul inspectoratului școlar poate trece o clasă în online în cazul în care un copil este infectat cu virusul SARS-CoV-2. Există posibilitatea ca după a opta zi de la confirmarea acelui caz ca elevii să fie testați, iar cei care au rezultat negativ pot veni la şcoală.

Referitor la ceea ce se întâmplă în învățământul călărășean, vă pot spune că de săptămâna trecută am creat o inspecție tematică care urmărește respectarea normelor și măsurilor de prevenire conform noului ordin comun. Toți inspectorii vizitează toate spațiile și toate unitățile din județul Călărași în scopul observării și verificării dacă cele menționate în ordinul comun sunt respectate. Mă bucur să observ faptul că directorii, profesorii, învățători, educatorii au înțeles cât de important este să se respecte aceste reguli și sunt foarte responsabili. Şcolile respectă normele impuse, există acest efort de a crea o distanțare cât mai mare, de la intrările în unitățile școlare până la iesire, s-au găsit soluții să se poată intra pe mai multe căi de acces, chiar și pauzele au fost așezate astfel încât copiii să nu poată interacționa cât mai mult.

G.P.: La momentul actual, câte unităţi de învăţământ îşi desfăşoară cursurile în online?

D.M.: În momentul de faţă, 134 de clase din 48 de unități şcolare din judeţ îşi desfăşoară orele de curs online, însemnând 3.117 copii care învaţă online, dintr-un total de 38.912 .

G.P.: Care sunt metodele de comunicare folosite în această perioadă cu restricții între inspectorat și cadrele didactice?

D.M.: În această situație facem aceste ședințe online prin intermediul calculatorului, folosim google meet. Am avut la început de an școlar o ședință fizică la Oltenița, unde am prezentat, în mare, ceea ce ne dorim să realizăm în primul semestru al acestui an școlar, dar lucrurile punctuale întotdeauna le vom comunica prin rețelele de comunicare. În ședințele online, directorii răspund rapid. De asemenea, comunicăm prin e-mail și WhatsApp.

G.P.: Cum se vor descurca elevii în situația în care intră în online? Au primit tablete suficiente pentru a reuși să participe la cursurile online?

D.M.: Există tablete, au fost programele susţinute de Ministrerul Educației anul anterior. În mare parte a fost acoperit necesarul de tablete. În acest moment nu vă pot spune dacă sunt probleme, deoarece majoritatea copiilor sunt cu prezență fizică, majoritatea unităților de învățământ au calculatoare, laptopuri, acestea pot fi împrumutate în cazul în care este o urgență și elevul nu dispune de o sursă de comunicare.

G.P.: S-a apelat la ajutorul autorităților locale pentru a asigura necesarul de tablete, calculatoare?

D.M.: Dacă este nevoie de ajutor, directorii apelează la autoritățile locale, dar mai sunt și proiecte care au fost depuse anul trecut, proiecte pe fonduri europene, elevii au primit și vor primi tablete. În urma unor proiecte pe fonduri europene, clasele vor fi îmbunătățite cu videoproiectoare, table interactive, laptopuri, tablete grafice, în viitorul apropiat se va intra în posesia lor. În acest moment, județul Călărași nu are mari probleme pe logistică.

G.P.: Au fost create bugete legate de necesarul pentru măsurile anti-covid?

D.M.: Mă bucur că stocul de materiale de dezinfecție, dar şi cele de protecție există în școli. În ședința care a fost la Oltenița le-am recomandat directorilor ca permanent să achiziționeze aceste materiale. Orice școală are buget şi poate să facă un stoc pentru o lună. Nu sunt probleme în acest moment cu achiziția necesarului.

G.P.: Dispun școlile, grădinițele de supraveghere medicală, cine îi monitorizează?

D.M.: Din păcate, după cum ştiți, cabinetele medicale în școlile călărășene sunt foarte puține. Există cabinete medicale în școlile foarte mari în municipiile Călărași şi în Oltenița și foarte puține în mediul rural. Unde nu sunt cabinete, primăria încheie un contract cu medici de familie pentru a asigura monitorizare medicală.

G.P.: Câți copii sunt de acord cu vaccinarea şi dacă da, unde se pot vaccina?

D.M: Săptămânile trecute, am pus la dispoziția colegilor directori un chestionar aprobat de Ministerul Sănătății. Aceştia vor transmite chestionarul părinților elevilor pentru a şti dacă sunt de acord cu vaccinarea. Chestionarul nu este obligatoriu, astfel că părintele dacă nu îl vrea, nu îl completează. Majoritatea părinţilor au răspuns. Astfel, copiii ai căror părinţi sunt de acord cu vaccinare urmează să se vaccineze în această perioadă. Noi am făcut această statistică pentru a ușura cumva această acțiune, deoarece în oraș este simplu, copilul, însoțit de părinți, se poate deplasa la orice centru de vaccinare. Pentru cei din satele mai îndepărtate sau mai izolate, unde există solicitări, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Călăraşi și-a exprimat disponibilitatea de a merge cu o echipă mobilă pentru a vaccina. La chestionarele date, am primit răspuns negativ de la 9.755 de elevi, răspuns pozitiv de la 308 elevi şi răspuns nehotărât de la 492 de elevi. Vaccinul care va fi administrat este Pfizer. Deocamdată nu a început această acțiune, este doar în faza de discuție. Vă pot spune că avem și elevi vaccinați, aceştia sunt în număr de 957.

G.P.: Câte cadre didactice sunt vaccinate?

D.M.: În acest moment, 65% din totalul cadrelor didactice şi personalului auxiliar s-a vaccinat. Sunt convins că numărul va crește în viitorul apropiat.

G.P.: Câți elevi și profesori sunt depistaţi pozitiv în acest moment în instituțiile de învăţământ din județul Călărași?

D.M.: Din ultimele rapoarte efectuate până la data de 12 octombrie 2021, avem 145 de elevi şi 68 de profesori infectaţi cu virusul SARS-CoV-2.