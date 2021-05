Începând de astăzi, 14 mai, de la ora 10:00, persoanele fizice interesate se pot înscrie în cadrul Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic. Programul este derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și are un buget de 75 de milioane de lei.

Anul acesta modalitatea de accesare a programului a fost revizuită, astfel încât persoanele fizice să poată beneficia de oportunitatea de a se înscrie și de a obține unul sau mai multe

vouchere.

Persoanele fizice au la dispoziție şapte zile (14 – 20 mai) pentru înscrierea în program prin crearea contului de utilizator în aplicația informatică. „Contul de utilizator” este un element de

noutate al acestei ediții a programului și permite atât selecția voucherelor, cât și urmărirea statusului acestora. Pentru eficientizarea procesului de selecție a voucherelor, ediția de anul

acesta se va desfășura etapizat.

Astfel, etapele de desfășurare a programului sunt: înscrierea persoanelor fizice în aplicație, prin crearea conturilor de utilizator (14 mai – 20 mai); etapa I: selecția voucherelor aferente categoriei din care fac parte mașinile de spălat rufe/vase și frigiderele/congelatoarele (21 mai – 3 iunie); etapa II: selecția voucherelor aferente categoriei din care fac parte televizoarele,

laptopurile și tabletele (4 iunie – 17 iunie); etapa III: selecția voucherelor aferente categoriei din care fac parte aparatele de aer condiționat, uscătoarele de rufe și aspiratoarele (18 iunie – 1 iulie); înscrierea solicitanților în Program constă în crearea contului de utilizator, pentru care se introduc următoarele date: nume, prenume, localitate și județ, cod numeric personal (CNP),

adresa de e-mail și numărul de telefon valid. Beneficiarul are obligația de a încărca CI/BI și declarația pe proprie răspundere pusă la dispoziție de AFM până la momentul utilizării voucherului. Valabilitatea voucherelor este de 15 zile de la data validării acestora de către Administrația Fondului pentru Mediu, termen în care trebuie utilizate la un comerciant validat.

După înscrierea solicitanților prin crearea conturilor de utilizator, demarează etapele de selecție, în aplicația informatică, a voucherelor aferente echipamentelor noi, prima categorie

fiind cea a mașinilor de spălat rufe/vase și a frigiderelor/congelatoarelor.

Perioada de derulare a unei etape de selecție a voucherelor dintr-o categorie este de 14 zile sau până la epuizarea bugetului alocat etapei respective.

Echipamentele incluse în program și voucherele aferente fiecărui echipament sunt: 400 de lei pentru mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător având cel puțin noua clasa energetică C; 400 de lei pentru mașini de spălat vase având cel puțin noua clasa energetică D; 400 de lei pentru aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, cu eficiență energetică la răcire cel puțin A++; 400 de lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare

având cel puțin noua clasă energetică E; 400 de lei pentru televizoare având cel puțin noua clasă energetică E; 400 de lei pentru uscătoare de rufe cu eficiență energetică cel puțin A++;

200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an; 500 de lei pentru laptopuri; 300 de lei pentru tablete.

Altă noutate este faptul că pentru laptopuri și tablete se poate preda la schimb fie un echipament de tip calculator personal, compus din unitate centrală și monitor, fie un alt

echipament inclus în program, cu excepția latopurilor și tabletelor vechi. De asemenea, pentru mașinile de spălat vase, precum și pentru uscătoarele de rufe, se poate preda la schimb orice echipament vechi inclus în program.

Listele cu beneficiarii aprobați vor fi publicate pe site-ul www.afm.ro, la secțiunea dedicată programului (https://electrocasnice.afm.ro).