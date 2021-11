Deputatul Constantin Bîrcă: „Atunci când vorbim de dezvoltarea județului Călărași, trebuie să îl luăm în ansamblu și să nu ținem cont de culoarea politică”

Deputatul Constantin Bîrcă a participat, în data de 4 noiembrie 2021, la o conferință de presă a PSD Călărași, unde a vorbit despre situația partidului în guvern, dar și despre dezvoltarea județului.

„Ar fi un lucru extraordinar să ajungem de la Călărași la Oltenița într-un scurt timp, dar pentru acest proiect trebuie în primul rând să luăm în proprietatea Consiliului Județean terenul de la Administrația Domenului Statului, acest lucru va fi mult mai lesne de îndeplinit odată ce vom ajunge la guvernare, pentru că, nefiind la guvernare, vom întâmpina de cele mai multe ori piedici. Eu cred că PSD nu are altă soluție, își asumă guvernarea din acest moment, pentru că trebuie să ne asumăm trecerea țării noastre prin această criză politică, sanitară și, bineînțeles, economică. În această perioadă, specialiștii de la nivelul conducerii PSD au avut tot felul de întâlniri cu reprezentanții din domeniul sănătății și educației cu liderii confederației sindicale și cu toți ceilalți factori implicați în bunul mers al țării noastre. A reieșit, ca și program de guvernare, cele 100 de măsuri pe care PSD le impune viitorilor parteneri de guvernare, mă refer la PNL și la UDMR. Ca și soluții, puncte care să fie introduse în programul de guvernare, să fie așa cum au spus-o în nenumărate rânduri, testarea în masă a populației, mă refer aici la testarea elevilor din școli, săptămânal, testare gratuită pusă la dispoziție de statul român, nu doar a elevilor, dar și a profesorilor și a personalului auxiliar. De asemenea, medicii de familie au nevoie ca atribuțiile lor să fie mărite, astfel încât să participe și dânșii cu cunoștințele pe care le au, să trecem de această pandemie. Plafoanrea prețurilor care nu a ieșit așa cum și-a propus PSD, dar oricum este mai bine decât era înainte, avem și legea consumatorului vulnerabil și de ce nu pot să spun că în comisia de agricultură avem întâlniri cu reprezentanții asociațiilor de profil din domeniul agriculturii cu privire la practicile neloiale și aici ma refer la lanțul de la producător până la hypermarketuri. Vedem la nivelul local, Călărași, așa cum am văzut în celelalte conferințe, faptul că, la ultima rectificare, banii pentru fiecare UAT nu au fost împărțiți așa cum a fost normal, în mod egal, sau să se țină cont de numărul de locuitorii din fiecare UAT, ba, dimpotrivă, banii au fost împărțiți pentru intenții politice. Acest lucru a revoltat, după părerea mea, nu doar persoane care fac politică la nivelul județului Călărași, dar și oamenii UAT-urilor respective. Pentru că atunci când vorbim de dezvoltarea județului Călărași, trebuie să îl luăm în ansamblu și să nu ținem cont de culoarea politică. Sperăm să ajungem la guvernare, am convingerea că se va întampla acest lucru, ca vom avea premier și cele mai importante ministere”, a declarat deputatul Constantin Bîrcă.