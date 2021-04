Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Călărași invită persoanele interesate să participe la procesul de selecție al persoanelor – care vor face parte din grupul țintă – în vederea realizării activităților prevăzute în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, „Venus – Împreună pentru o viață în siguranță!”, implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de beneficiar/lider de parteneriat, în parteneriat cu DGASPC Călărași.

Obiectivul specific este reducerea numărului de victime ale violentei domestice prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de 42 de locuințe protejate (RNLPVD) în scopul transferului la o viață independentă al victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Printre activitățile relevante în cadrul proiectului din perspectiva grupului țintă se numără: operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă; crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele violenței domestice; creșterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere vocațională; derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței în familie.

În cadrul rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate se vor furniza servicii integrate pentru persoanele beneficiare din cadrul locuințelor protejate, după caz: cazare temporară gratuită (pe o perioadă de un an), susținerea tuturor cheltuielilor necesare traiului independent în locuința protejată, servicii de consiliere psiho-socio-medicală, consiliere juridică, continuarea/reintegrarea în sistemul de educație, furnizarea de măsuri de ocupare, consiliere, formare, reinserție/acompaniere socio-profesională în vederea inserției/reinserției socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc., în concordanță cu nevoile specifice ale victimelor violenței domestice. Numărul total al beneficiarilor va fi de 756 de persoane.

Condițiile de participare sunt: calitatea de victimă a violenței domestice în formele prevăzute de lege și în legătură cu toate tipurile de relații familiale, sociale/parteneriale, de rudenie/afinitate pe care victima le are cu celelalte persoane raportat la prevederile art. 5 din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestic, republicată cu modificările și completările ulterioare (ex.: soț – soție, concubină – concubin, mamă – fiu/fiică, soră – frate/soră, nepoată – unchi/mătușă, fost soț – fosta soție, noră/socrii etc.); calitatea de profesionist/salariat în cadrul unei instituții a administrației publice centrale sau locale; disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului.

Depunerea dosarelor de candidatură se realizează până cel târziu în data de 14 a lunii respective.

Metodologia de selecție precum și anexele acesteia sunt disponibile în formă tipărită la sediul Centrului Maternal Călărași.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, persoanele interesate au la dispoziție numerele de telefon 0242/311.846 – Centrul Maternal Călărași și 0242/311.060 – sediul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași.