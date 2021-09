Vineri, 10 septembrie, Direcția Județeană de Cultură a fost gazda unei expoziții de artă plastică cu lucrări ale Nicoletei Ignat și ale lui Carmen Pavel. Nicoleta Ignat a lansat cu această ocazie și volumul de poezie „Parfum de serafimi”. Ana Amelia Dincă a fost curatorul expoziției și a vorbit despre cele două artiste și despre lucrările lor realizate în stiluri diferite.

„Acesta este într-adevăr un eveniment foarte frumos care cuprinde lansarea de carte și expoziția de artă plastică. Am să mă refer la expoziția de artă plastică. Este o surpriză foarte plăcută că cele două prietene, colege de cenaclu expun astăzi împreună. S-au mobilizat și au realizat aceste foarte frumoase lucrări, mai ales că stilurile sunt total diferite, exprimă identitatea creatoare a fiecăreia dintre cele două.

Pentru mine, a fost o surpriză faptul că Nicoleta Ignat pictează. Este o preocupare recentă. Știam că este o practicantă de Reiki, știam că scrie poezie foarte frumos, însă acum chiar m-a surprins cu preocupările domniei sale pentru pictură. Nicoleta Ignat vine cu această viziune abstractă, se joacă cu dimensiunea cromatică, este o terapie, cred, pentru domnia sa. Se poate observa că jocul acesta cromatic este unul foarte diferit cu fiecare lucrare, compozițiile creând iluzii diferite din punct de vedere vizual. Uneori materia în mișcare se face percepută, alteori suprafețe și combinații de culori care să exprime o stare de emoție, o stare de dispoziție pe care artista ne-o transmite și nouă astăzi prin lucrările sale. Nu lucrează pe dimensiuni mari, îi place foarte mult această concetrare pe o suprafață mică și, de multe ori, culorile impactează, ele sunt foarte puternice. Dar există și lucrări în care culorile grizate, culorile terne sunt ținute sub control, în funcție de starea pe care pictorița o are în momentul respectiv.

Carmen Pavel a început prin a picta cu profesorul Silviu Ioan Soare. Ea fost preocupată încă de la început de stilul decorativ; s-a dezvoltat și mă bucur că și-a păstrat linia stilistică. Carmen Pavel este o iubitoare a liniei și a figurii umane, în special. Ea se joacă cu geografia chipului uman, cu detalii ale feței personajelor pentru a pune în evidență răbdarea sa de a grafia un întreg spațiu compozițional. Carmen Pavel este influențată în această expoziție de o anumită dimensiune amerindiană, dimensiune care vine dintr-un spațiu și dintr-o cultură arhetipală. Însă de data aceasta, închegând această expoziție, îmi place că este unitară. Lucrările sale au mai mult o dimensiune grafică, cu acea notă de decorativ. Este foarte exactă, foarte logică în ceea ce face.”, a explicat Ana Amelia Dincă.

Nicoleta Ignat a povestit despre cum își desfășoară ea actul artistic: „Am început să pictez de vara trecută, din joacă. Din joacă și din dorința de a găsi un altfel de comunicare. Am început cu poezia, apoi s-a trezit în mine nevoia de a picta. Nu durează mai mult de o jumătate de oră să fac un tablou. Pictez ce simt, nu știu ce pictez, mă minunez și eu de ce iese la sfârșit și le dau o interpretare. Este o inteligență superioară mie care mă dirijează.”.

Carmen Pavel a spus câteva cuvinte despre lucrările sale: „Dacă nu era domnul profesor Silviu, nu făceam nimic. Tot ce am învățat, am învățat de la dumneavoastră. Am vrut, în expoziția asta, să pun lucrări de la început până la ultimele lucrări scoase și am vrut să mă joc în cât mai multe zone, cumva să depășesc zona de decorativ și de ce făceam în ucenicie și să explorez alte zone și alte tehnici. Rămân fidelă liniei.”.