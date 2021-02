În data de 16 februarie 2021, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a avut loc o conferință de presă la care au participat directorul agenției, Liviu Mușat, președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, și primarii comunelor Gurbănești și Valea Argovei. Printre subiectele abordate s-a aflat și situația proiectelor din județ și perspectiva pe care ADR Sud Muntenia o are pentru anii care urmează.

„Arătăm astăzi celor interesați că județul se modernizează cu două școli, în comuna Valea Argovei și în comuna Gurbănești. Programul de dezvoltare va continua, în Programul Operațional Regional suntem deja parteneri în investiții de 30 de milioane de euro, continuăm cu alte investiții care vor fi accesibile în luna octombrie tot prin POR, sesiunea 2021 – 2027. Călărașiul e prezent, are deja proiecte pe care să le depunem în următoarea sesiune de finanțare”, a început Vasile Iliuță.

Printre proiecte se află monumente istorice, drumuri județene și Spitalul Județean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călărași. Președintele CJ Călăraşi a spus că, în funcție de cum vor permite viitoare ghiduri de accesare a fondurilor, va încerca să pună pe lista de investiții și Spitalul de Psihiatrie Săpunari și extinderea Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi.

La capitolul școli, pe programul actual, județul Călărași are depuse 11 proiecte pentru școli, amintește Liviu Mușat. Acest lucru plasează județul Călărași pe locul 3 în regiune, după Dâmbovița, care are 38 de proiecte, și Prahova, cu 23 de școli. Județul Giurgiu are zece astfel de proiecte, iar Argeș are şase. „Față de programul anterior, când județul Călărași nu a avut nicio școală, e o creștere substanțială, creștere pe care noi dorim să o constatăm și în programul următor”, a declarat directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Acesta a spus și faptul că la nivelul Consiliului Județean Călăraşi există intenția unui proiect pentru digitalizarea școlilor, în care CJ să fie lider de proiect.

Liviu Mușat a menționat și următoarele lucruri despre Programul Operațional Regional: la nivelul regiunii au fost depuse 2.076 de cereri de finanțare, care însumează 20,39 de miliarde de lei, suma solicitată fiind de 14,3 miliarde de lei. Pentru 792 dintre proiectele depuse, au fost semnate contracte de finanțare, cu valoare de 8,17 milioane de lei, suma nerambursabilă fiind de 6,93 de miliarde de lei.

La nivelul județului Călărași, au fost transmise 198 de aplicații, cu o valoare totală de peste 2,1 miliarde de lei, din care 1,58 miliarde de lei nerambursabili. 65 dintre aceste proiectre vor beneficia de finanțare Regio ce totalizează 425 de milioane de lei. Pentru investițiile în infrastructura educațională, județul Călărași a depus 11 cereri pentru o sumă totală de 61 de milioane de lei, din care suma eligibilă este de 53,6 milioane. Au fost semnate nouă contracte, însumând 485,25 de milioane de lei, din care 425,51 de milioane sunt fonduri nerambursabile din FEDR și Bugetul Național.

Cel mai mare proiect din județ, de peste 120 de milioane de lei, prevede lucrări de infrastructură accesate de către Consiliul Județean Călăraşi. Pe Axa dedicată reședințelor de județ sunt 15 aplicații, valorând peste 160 de milioane de lei. La capitolul microîntreprinderi au fost semnate 32 de contracte, de peste 65 de milioane de lei. Pentru eficientizare energetică, au fost semnate patru contracte, cu valoarea totală de 15 milioane de lei. Două proiecte prevăd monumente și alte două sunt pe partea de protecție socială.

În legătură cu exercițiul bugetar 2021 – 2027, Liviu Mușat a declarat că va reveni cu informații ulterior, însă a menționat următoarele: „Lucrăm cu motoarele turate la maximum la pregătirea programului, pe care nu o facem numai aici, o facem prin dialog susținut cu administrația locală, cu ceilalți actori importanți din regiune astfel încât programul să se plieze cât mai mult pe nevoile comunităților din toată regiunea de dezvoltare. Suntem în negociere, chiar dacă la momentul ăsta informală, cu Comisia Europeană”.

Directorul ADR Sud Muntenia a clarificat faptul că negocierea este informală deoarece Comisia Europeană nu ar fi aprobat regulamentele pentru acest exercițiu bugetar, preconizând că acestea ar putea fi adoptate spre jumătatea anului. Astfel, în trimestrul IV al acestui an ar urma să fie aprobat și programul regiunii, iar în 2022 să fie deschise axele de finanțare.