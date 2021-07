Directorul general adjunct al UNICEF România, Gabriel Vockel, președinta ONG Salvați Copiii, Gabriela Alexandrescu, și Andreea Paul, președinta INACO – compania care realizează laboratoarele de tip SmartLab, au fost prezenţi la Călăraşi vineri, 16 iulie.

Cei trei s-au aflat în mijlocul copiilor de la Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu” din Călăraşi care învățau jucându-se cu tehnologia ochelarilor VR, cu imprimantele și scannerul 3D și își confecționau ochelari cu creioanele 3D.

Reprezentantul UNICEF a încercat și el ochelarii VR, apoi s-a lăsat impresionat atât de creațiile celor mici la imprimanta 3D, dar și de mișcările unui roboțel multifuncțional.

Gabriel Vockel a afirmat interesul organizației pe care o reprezintă pentru integrarea tehnologiei în educație: „Scopul vizitei noastre aici este, în primul rând, să vedem cu ochii noștri cum arată un SmartLab pentru că ne dorim să vedem care sunt noile inițiative pe care le putem aduce în educație și, din perspectiva educației, UNICEF este foarte interesat de dezvoltarea competențelor, dar și a abilităților socio-emoționale și de a vedea cum putem să aducem copiii împreună în astfel de medii care să sprijine creativitatea, dar și interacțiunea. Noi, la UNICEF, am lucrat tot timpul pentru îmbunătățirea sistemului de educație, dar la un alt nivel. E prima dată când venim și vizităm un astfel de laborator și este meritul Andreei pentru ce a reușit să realizeze aici. Credem foarte mult că este necesară investiția în dezvoltarea de competențe care să fie aliniate secolului 21, în care noi trăim, și că tehnologia are un rol foarte important de jucat în a dezvolta aceste competențe și în a conecta copiii, și în a face educația accesibilă pentru toți copiii și pentru fiecare copil în parte, indiferent de mediul din care provine. Pandemia a arătat o dată în plus cât de necesară este tehnologia și cum fiecare sistem de educație, fiecare școală, fiecare comunitate ar trebui să fie pregătită să integreze educația online sau educația la distanță dincolo de contextul pandemic”.

Andreea Paul a vorbit despre viitorul proiectelor de dotare cu laboratoare inteligente: „Acesta este al cincilea SmartLab din România, primul din bibliotecile naționale. Nu ar fi fost posibil fără Consiliul Județean. Reiterez mulțumirile adresate parteneriatului pe care asociația INACO l-a construit cu Consiliul Județean și cu Biblioteca Județeană, beneficiarul acestui proiect. Am o veste bună pentru călărășeni: în Planul Național de Redresare și Reziliență am introdus 1.175 de laboratoare educaționale digitale inteligente de tipul celui pe care l-ați vizitat în Călărași. Generațiile de copii vor avea de așteptat până prin 2026, când se va finaliza implementarea acestei acțiuni, dar nu vom sta să dormim pe o ureche, ci vom continua cu eforturi de parteneriate cu autoritățile publice locale, cu companiile private, pentru a ridica aceste SmartLab-uri în fiecare școală. Până în 2026 vom avea peste 25 de SmartLab-uri finanțate prin PNRR, proiect deja agreat cu Comisia Europeană pe componenta educațională, dar nu este suficient. La nivel național, înseamnă doar una din cinci școli cu acces la un laborator educațional inteligent. Pentru restul suntem chemați noi, societatea civilă, ca, de jos în sus, în parteneriat cu companiile private și autoritățile locale, să sprijinim accesul fiecărui copil din Călărași și din România la educație digitală inteligentă. Următoarele două SmartLab-uri le pilotăm în mediul rural”.

Gabriela Alexandrescu și-a arătat și ea susținerea pentru introducerea tehnologie în educație prin intermediul laboratoarelor de tip SmartLAb: „În general, Salvați Copiii lucrează pentru copiii defavorizați, vulnerabili, dar astăzi am avut o revelație și cred că ar trebui evaluat acest impact al laboratorului SmartLab asupra copiilor, copiii ar trebui să dea un feedback referitor la modul în care ei s-au apropiat de tehnologie cu ajutorul acestui laborator. Sunt convinsă că ar trebui să existe în fiecare școală. Trebuie să apropiem educația și inovația copiilor noștri de cea a copiilor din vest. Cred că ce fac ei cu tehnologia de aici poate să îi ajute foarte mult. Suntem în 2021, copiii trebuie să învețe că, prin tehnologie, se poate face altfel agricultura, se poate mânca altfel, se pot produce anumite lucruri altfel; trebuie să avem grijă de mediu, trebuie să încorporăm tot ce are știința mai nou în tot ceea ce facem”.