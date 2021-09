Dunărea Călărași a pierdut în meciul cu Poli Iași cu scorul de 2-3

În data de 28 septembrie 2021 a avut loc pe Stadionul „Ion Comșa” din Călărași ultimul meci al etapei a 8-a a Ligii a 2-a între Dunărea Călărași, ocupanta locului 18, și Politehnica Iași, clasată pe locul 11.

Poli Iași s-a impus cu scorul de 3-2 în deplasarea de la Dunărea Călărași, însă a avut mari emoții în a obține acest succes în partida care a încheiat etapa a 8-a a Ligii a 2-a.

Dunărea nu are o evoluție bună în campionat, față de evoluția din Cupa României unde are un parcurs bun. Dunărea Călărași o duce rău în acest sezon de Liga a 2-a, în care nu are niciun succes după primele șapte etape, iar de două meciuri are un nou antrenor, Marius Milea, în locul lui Mirel Condei. În schimb, în Cupa României o duce bine, după ce a câștigat ambele partide, 1-0 cu Astra și 2-1 cu CSM Slatina, calificându-se, astfel, în optimile competiției. Cu doar trei puncte acumulate până acum în campionat, din remizele cu Ripensia (3-3 la Timișoara), Unirea Dej (0-0 la Dej) și Unirea Constanța (1-1 la Călărași), Dunărea ocupă abia locul 18 în clasamentul Ligii 2.

Poli Iași vine după eliminarea din Cupa României și după două deplasări consecutive. Poli Iași stă puțin mai bine în campionat, unde are nouă puncte acumulate în opt meciuri, însă din Cupa României a fost eliminată după un joc cu o echipă de Liga a 3-a.

Partida de la Călărași a fost arbitrată de centralul Eduard Ioniță (Galaţi) și de asistenții Ionuț Traian Neacșu (Bucureşti) și Roxana Ivanov (Bucureşti). Rezervă a fost Mădălin Dicu (Bucov – Prahova), iar observatori au fost delegați Petre Radu (Bucureşti) și Ciprian Prisăcaru (Târgovişte).

Cele două echipe au fost la prima lor întâlnire directă în Liga a 2-a. Anterior au mai jucat de patru ori una împotriva celeilalte, în Liga 1. Poli Iași s-a impus de trei ori, în ultimele confruntări, după ce pe prima a câștigat-o Dunărea. A fost 2-0 la Călărași pentru Dunărea, apoi 1-0 la Iași, 2-1 la Călărași și 4-0 la Iași pentru Politehnica.

Primul 11 pentru Dunărea Călărași: Albert Ionuț Popa, Daniel Filip, Bogdan Matei (Daniel Vultur aflat la debutul pentru echipa din Călărași, cât și în Liga a 2-a), Marius Leca, Robert Sălceanu (căpitan), Mădălin Calu (Alexandru Popescu), Costel Avram, Leonard Valentin Boiangiu, Andrei Bogdan Moise (Elijah Seymour), Alexandru Stoica, Alexandru Nica.

Primul 11 pentru Poli Iași: Laurențiu Popescu,Răzvan Onea, Ștefan Marian Cană, Florin Plămadă (căpitan), Tiberiu Serediuc (Andrei Istrate), Jean Deretti (Paul Andrei Chiorean), Okan Chatziterzoglou, Alexandru Mărieș (Alexandru Aftanache), Francisc Cristea,Ionuț Pelivan Lefter (Iulian Iurașcu ), Sekou Camara (Marian Târșa).

Marcatori Andrei Moise, Leonard Boiangiu/Bogdan Matei, Okan Chatziterzoglou, Sekou Camara.

Primul gol a fost marcat în minutul 34 când a avut loc o centrare dintr-un corner din stânga, pe bara a doua, iar Bogdan Matei a pus capul dintr-un duel aerian cu Chatziterzoglou și a reluat imparabil din trei metri în propria poartă. Matei a reluat cu capul ca și cum ar fi înscris în poarta adversă, nu în a sa.

După doar trei minute a urmat revenirea Dunării când Daniel Filip a centrat din dreapta careului, Nica a preluat larg și a căzut în şase metri central, însă mingea a mers perfect între dreapta, la Andrei Moise, care a reluat din prima, din zece metri, sub transversală.

Minutul 42 a restabilit avantajul echipei călărășene, cu centrare din stânga, mingea a fost respinsă, Pelivan a ratat preluarea, Filip i-a pasat în centru lui Leonard Boiangiu, care a fentat de două ori și a tras din întoarcere din 13 metri lângă bara din dreapta, astfel că la pauză Dunărea Călărași a condus cu 2-1 meciul cu Poli Iași, după ce moldovenii au deschis scorul printr-un autogol.

În repriza a doua, în minutul 54, după o pătrundere în careu pe stânga, Camara a pasat în centru pentru Mărieș, care a alunecat, dar a reușit să așeze mingea în spate pentru Okan Chatziterzoglou, care a șutat din 13 metri central și a înscris.

În minutul 88, s-a pus presiune și Camara a pătruns în careu pe stânga, după ce a primit o minge lungă în față, a tras din lateral, Popa a parat și a salvat golul, însă, în minutul 89, Cristea a centrat din stânga cornerul rezultat, Sekou Camara a plonjat în şase metri și a reluat cu capul de la nivelul gazonului lângă bara din stânga, la colțul scurt, iar Popa a fost învins. Poli Iași a câștigat pe final meciul cu Dunărea Călărași, scor 3-2, după ce ambele echipe au fost la conducere.

În etapa a 9-a, Dunărea Călărași va avea meci în data de 2 octombrie 2021, de la ora 11:30, în Ghencea, cu Steaua.