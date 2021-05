În data de 27 mai 2021, Partidul Social Democrat a susținut o conferință de presă în care s-a discutat despre subiectele de actualitate din județ. Au fost abordate atât alegerile locale din comunele Frumușani și Cuza Vodă, dar mai ales proiectul „Promenadei”, despre care a vorbit administratorul public al municipiului Călărași, Eduard Grama.

„Într-adevăr, după patru ani de la depunerea proiectelor și obținerea finanțării, am ajuns în săptămâna în care, împreună cu administrația Consiliului Județean și a Primăriei Călărași, am mers la terenul amplasat pe malul brațului Borcea pentru a-l elibera și a-l pune în condiții optime pentru începerea acestei investiții. Ceea ce am găsit acolo am transmis și ați văzut cu toții: o mizerie de nedescris, case construite pe terenurile primăriei, fără autorizație. Am discutat la început, în urmă cu un an, cu cei care erau amplasați acolo, am crezut că au înțeles, dar când am mers efectiv să demolăm ne-am dat seama că cei care locuiau acolo ne-au sfidat. Am decis împreună cu constructorul să începem demolarea, ceea ce se și întâmplă de trei zile. Se vor finaliza în următoarele două săptămâni”, a explicat Grama.

Administratorul public spune că lucrările de demolare vor fi decontate de către cei care ocupau acele terenuri în mod ilegal. De asemenea, baza de canotaj va fi ocolită de proiectul european pentru că niciuna dintre cele două instituții, Consiliul Județean Călărași și Primăria Municipiului Călărași, nu a reușit să primească în administrare amplasamentul de la Ministerul Tineretului și Sportului.

Eduard Grama a mai adăugat faptul că „Promenada” are ca termen de finalizare anul 2023, iar portul de ambarcațiuni, 36 de luni.

În cadrul conferinței au fost menționate și locuințele din Parcul Dumbrava, despre care administratorul public spune că se află într-o evaluare în cadrul primăriei pentru a fi puse în legalitate și impozitate, iar dacă acest lucru nu va fi posibil, vor fi demolate.

Președintele Consiliului Județean, Vasile Iliuță, a înlăturat semnele de întrebare cu privire la situația proprietății acelor terenuri: „S-a prezentat un document în care Consiliul Local de la acea dată, 1993 sau 1994, a atribuit Fundației (n.r. – pentru tineret) o suprafață de teren din Parcul Dumbrava. De la aprobarea respectivă trebuia să facă demersul să obțină constituirea unui drept de proprietate. Fundația nu a mai făcut demersuri, nu are niciun drept de proprietate asupra terenurilor. Primăria, de drept, a evitat să ia decizii până astăzi. De aceea a spus adminstratorul public că va face o evaluare corectă pentru a vedea care este astăzi poziția administrației față de acei cetățeni care, poate de bună credință, au construit, crezând că actele pe care le pune la dispoziție Fundația sunt legale. Neavând un act legal, trebuie să găsim o altă formă, ori concesiune către acei cetățeni, primăria să le pună la dispoziție prin licitație, vânzarea terenului sau alte forme care sunt legale astăzi. Nu mai putem s-o lăsăm nici impozitată, nici netaxată”.