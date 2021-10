Eduard Grama : “În cartierul Mircea Vodă, golanii aceștia de la PNL, au mințit oamenii! ”

Regăsim o altă postare live pe pagina lui Eduard Grama, de data aceasta mergând pe strazile din cartierul Mircea Vodă.

“Un alt cartier al municipiului Călărași, cartierul Mircea Vodă, un cartier aflat tot într-o zonă de subdezvoltare, un cartier care nu a primit nimic de la municipalitate, străzi neasfaltate, străzi pline de noroi, străzi doar pietruite, un cartier în care fostele administrații s-au făcut că depun proiecte, un cartier care a primit doar promisiuni electorale. Am găsit în sertarele primăriei o „formă a unui studiu de fezabilitate” depus la Compania Națională de Investiții, pentru că golanii aceștia de la PNL, nu mă feresc de cuvinte, sunt niște golani, au mințit oamenii, iar în 2020 au mințit și primarii spunând că vor obține finanțare dacă vor trece la ei. Niște golani care s-au gândit doar la ei și la familiile lor și au lăsat interesele populației pe ultimul loc. Dacă am ajuns în anul 2021 să chemăm vidanjă de la Ecoaqua să desfundăm canalizările, ne putem da seama în ce stadiu de dezvoltare suntem. Un cartier cu prioritate pentru noi, un cartier în care ne dorim să avem canalizare și asfalt. Asta se intâmplă în municipiul Călărași în 2021, să vii cu vidanja să reușești să desfunzi canalizările. Să revenim la subiect, problema mare în momentul de față este că proiectele care au fost depuse într-un mod golănesc la Compania Națională de Investiții, nu au primit finanțare. Acum s-a înființat proiectul Anghel Salygni, care spune să mutăm aceste proiecte de la Compania Națională de Investiții la Proiectul Național de Dezvoltare Locală 3. În momentul de față, asfaltările se fac doar din bugetul local. Întrebarea este una singură, de ce nu s-a făcut nimic până acum dacă bani erau? Nu venim doar în campanie electorală, venim și când ne confruntăm cu probleme reale. La începutul anului acesta primaria a transmis către prefectură, pentru că exista posibilitatea ca pe situații de urgență de la fondul de rezervă al guvernului să fie alocate sume pentru rezolvarea diferitelor probleme din Călărași, bineînțeles că actualul prefect, Valentin Barbu, un alt golan al PNL, o altă calamitate a partidului PNL, a considerat ca acești bani să nu fie alocați pentru Călărași, pentru că dupa ce a fost sluga lui Filipescu, acum este sluga altcuiva, dar deocamdată nu am identificat a cui, încearcă într-un mod mișelesc să își păstreze această funcție doar pentru interesul propriu, dânsul a considerat că nu trebuie să vină bani, dar acum când din fondul de rezervă al guvernului Cîțu au alocat sume pentru primării, primăria Călărași a primit zero, pentru că această sumă s-a raportat la calitatea lor la nivel de conducere PNL. Știm care sunt prioritățile, nu evităm să le arătăm, sunt priorități pentru noi în momentul de față. Așa cum am spus cartierul Mircea Vodă și cartierul Măgureni rămân prioritățile administrației locale. Vom avea condiții până în anul 2024 pentru a avea un oraș civilizat, dezamăgirea noastră este extrem de mare că încercămdin răsputeri, întâmpinăm piedici dar avem sustinerea președintelui Consiliului Județean, Vasile Iliuță, care a dovedit la Consiliul Județean că poate face investiții la nivel de județ, sunt nenumărate discuții împreună cu primarul Marius Dulce și președintele Consiliului Județean ne-a promis că ne va aloca inclusiv sume de la Consiliul Județean ca aceste investiții să fie realizate. ”