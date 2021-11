Eleva Denisa Albu a avut prima expoziție personală în foaierul Școlii Gimnaziale ,,Tudor Vladimirescu” din Călărași

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” din Călărași se mândrește cu o elevă pasionată de pictură și desen, talentată, creativă și perseverentă. Ea se numește Denisa Ana Maria Albu și este elevă în clasa a V-a la această unitate de învățământ.

Zilele trecute, lucrările minunate ale tinerei artiste au fost reunite într-o expoziție personală, în cadrul foaierului Școlii Gimnaziale ,,Tudor Vladimirescu”.

Director școlii, Alin Butoi, a avut numai cuvinte de laudă la adresa elevei talentate.

„Denisa este la prima expoziție de pictură, s-a format aici în școala ‘Tudor Vladimirescu’, unde considerăm că suntem acasă. Ea nu este un copil talentat doar la pictură, este un copil inteligent, știe să își dozeze energia, ar putea fi unul dintre șefii de promoție sau, dacă nu, chiar șef de promoție, are talent nativ. Am întrebat-o dacă are un idol, iar Denisa mi-a răspuns că ea este idolul ei, ceea ce înseamnă că are foarte mare încredere în ea. Chiar știe ce face, este pasionată de pictură, pasionată de limba engleză, foarte bun elev la matematică, limba română, nu există materie la care să nu exceleze. Picturile ei ne-au atras atenția și de aceea am făcut o expoziție de pictură la noi în școală și pe viitor de ce nu un vernisaj, pentru că este un copil talentat care muncește foarte mult. Noi în școală construim lucruri frumoase, de fapt asta trebuie să facă o școală să creeze oameni pe care societatea să se bazeze. Considerăm că la școală suntem într-o familie”, a declarat Alin Butoi.

Denisa Albu a realizat foarte multe tablouri, și-a descoperit acest talent în momentul în care a urmat cursurile de pictură ale Atelierului de pictură din școală. Am vorbit cu ea despre picturile ei, dar și despre planurile ei de viitor. La doar 11 ani pe care îi are, Denisa este un copil talentat care deja știe cum să evolueze și poate vorbi cu ușurință despre talentul ei.

Georgiana Petre: Care este primul tău tablou?

Denisa Ana Maria Albu: Pisica multicoloră, este primul meu tablou, este tabloul meu de suflet.

Georgiana Petre: Unde te vezi peste cinci ani?

Denisa Ana Maria Albu: Momentan voi fi tot la școală, de fapt la liceu, voi picta și poate voi avea interviuri, expoziții.

Georgiana Petre: Nu ai de gând să te oprești cu pictură ?

Denisa Ana Maria Albu: Nu, pentru că mă relaxează, îmi place, îmi iese și desigur că voi continua.

Georgiana Petre: Ce te inspira?

Denisa Ana Maria Albu: Natura!

Georgiana Petre: Unde este locul în care ți-ai dori să pictezi?

Denisa Ana Maria Albu: În pădure.

Georgiana Petre: În ce anotimp ai picta pădurea?

Denisa Ana Maria Albu: Vara deoarece este frumoasă.

Georgiana Petre : Care este tabloul pentru care ți-a luat mai mult timp ca să îl pictezi?

Denisa Ana Maria Albu: Aurora boreală, aproximativ 6 ore, în viitor mi-aș dori să o văd.

Georgiana Petre: Ai fost vreodată la o expoziție?

Denisa Ana Maria Albu: Nu, dar voi începe cu a mea.

Georgiana Petre: Cum ai vedea o expoziție care să fie doar a ta?

Denisa Ana Maria Albu: Acest lucru ar fi interesant și original, cu mulți oameni, cunoscători, curator.

Georgiana Petre: Pictezi și acasă?

Denisa Ana Maria Albu: Acasă desenez anime-uri, sunt ca niște desene animate japoneze, dar caracterele sunt mai lucrate, am în camera mea pictate pe pereți caractere dintr-un joc.