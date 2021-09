Noul an școlar a început cu emoții, cu bucuria revederii. La festivitatea de deschidere a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” au participat și autoritățile, printre care primarul Marius Dulce, deputatul Constantin Bârcă, inspectorul Adriana Sofian din partea Inspectoratului Școlar Județean și preotul Laurențiu Nicolescu.

În introducere, deputatul Bârcă a transmis un mesaj elevilor și părinților: „Distinşi dascăli, iubiți elevi, dragi parinți și bunici, onorată asistență, începem astăzi un an școlar 2021-2022 în condiții de maximă seriozitate, cu restricții stricte, dar cu siguranță vom duce la bun sfârșit acest an care este un an greu, mai ales pentru elevii care sunt în clasa a 8-a. Îi așteaptă un an greu, la finalul căruia trebuie să susțină Examenul Evaluării Naționale pentru admitere la liceu. Deasemenea, doresc un bun venit bobocilor, celor care astăzi pășesc pentru prima data pe treptele școlii. Vreau să mulțumesc dascălilor, cei care au obligativitatea să vă pregătească în acest an, autorităților locale, precum și părinților și bunicilor pentru faptul că sunteți astăzi aici. Cred că în acest an, cu toate greutățile lui, veți avea rezultate foarte bune, așa cum le-ați avut până acum. Vă mulțumesc tuturor, bun venit, Doamne ajută.”.

Marius Dulce a completat: „Bună dimineața și bine ne-am regăsit! Chiar dacă anul acesta începe sub semnul incertitudinii, pentru că pandemia aceasta nu se mai termină și tot ne obligă să purtăm măşti, este important că astăzi, în Călăraşi, suntem sub semnul incidenţei destul de mic şi putem să ne întâlnim în format fizic. Nu ştim ce ne rezervă viitorul, sper să dureze cât mai mult să ne vedem în format fizic, pentru că online-ul nu ne ajută. Astăzi este o zi plină de emoţii atât pentru voi copii, pentru adolescenţii care au pășit în clasa a 9-a, dar să nu uităm că şi pentru părinţi; dar nu în ultimul rând dascalii noştri, pentru că astăzi şi ei păşesc împreună cu voi pe noul drum al cunoaşterii. Voi sunteţi viitorul nostru, de voi depindem noi, de astăzi trebuie să învăţaţi pentru că numai aşa putem să depăşim toate obstacolele vieţii. Eu vă urez să aveţi un nou an cu sănătate si multe realizări!”.

Adriana Sofian, inspector școlar, le-a urat bun venit copiilor: „Bună dimineaţa, îmi exprim bucuria şi emoţia întâlnirii cu dumneavoastră! Le urez din tot sufletul un bun venit boboceilor, dar şi colegilor lor mai mari, colegilor mei, cadrele didactice, să dea Dumnezeu să avem parte de un an cu sănatate, cu multe bucurii, împliniri, cu realizări pe masura seriozităţii şi muncii pe care fiecare dintre noi o depunem. Ne dorim un an cu normalitate şi bineînţeles mult succes tuturor.”.

Vali Dima, absolvent al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”a vorbit despre experiența sa în cadrul acestui liceu: „Stimaţi profesori, dragi parinţi şi elevi, sunt onorat să mă aflu la deschiderea noului an şcolar, chiar dacă timpul şi-a urmat cursul, iar perioada mea în calitate de elev aici s-a încheiat, rezultatele mele la examenul de bacalaureat s-au datorat susţinerii necondiționate ale cadrelor didactice de la această instituţie de invăţământ. Profesorii m-au sfătuit şi m-au ajutat să îmi descopăr pasiunle, motiv pentru care dumnealor vor avea un loc special în sufletul meu. Îl apreciez în mod deosebit pe dirigintele şi profesorul meu de istorie, Emil Izvoranu, care m-a inspirat să urmez o carieră în domeniul educaţiei. Îi îndemn pe părinţi să aibă deplină încredere în cadrele didactice de la liceul Mihai Eminescu şi în conducerea şcolii deoarece aceștia vor ajuta la cosolidarea bazei educaționale pe care dumneavoastră le-aţi oferit-o celor mici. Pe elevi îi sfătuiesc să preţuiască fiecare moment aici şi, mai ales, să înveţe pentru că aceasta este cheia pentru a deveni oameni valoroşi ai societăţii noastre. Liceul Teoretic Mihai Eminescu mi-a oferit posibilitatea de a îmi contura o perspectivă unică asupra vieţii şi a avut un impact pozitiv întotdeauna asupra evoluţiei mele, de aceea mă voi gândi cu drag la cei 4 ani de liceu şi sper că în timp să vă formaţi o opinie asemănătoare cu cea pe care o am eu. Vă urez mult succes în noul an şcolar şi vă urez să duceţi mai departe prestigiosul nume al liceului nostru.”.