Elevii claselor a XII-a și absolvenții de liceu care îşi doresc să fie subofiţeri în Armata Română au la dispoziţie patru școli militare, 20 de specializări şi 591 de locuri.

Termenul limită pentru înscrierea candidaților este 29 aprilie 2021.

Locurile scoase la concurs sunt la următoarele şcoli: Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” din Piteşti (un an): 373 de locuri; Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” din localitatea Boboc, judeţul Buzău (1 an): 68 de locuri; Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică din Sibiu (un an): 102 locuri; Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri de Logistică din Chitila, județul Ilfov (un an): 48 de locuri.

Pentru detalii suplimentare, se poate accesa Planul de școlarizare la adresa: https://bit.ly/3rxYtCl.

Se pot înscrie elevii claselor a XII-a și absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, având vârsta de cel mult 28 de ani împliniți în anul 2021.

Candidații pentru armele „auto”, „geniu” și „tancuri” trebuie să posede permis de conducere auto valabil, categoria B și C, eliberat de către autoritățile române.

Pentru înscriere, în vederea parcurgerii procesului de selecție și admitere, cei interesaţi trebuie să contacteze biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar de care aparțineți cu domiciliul. Aceştia se pot înscrie și online, întrebând personalul recrutor cum trebuie să procedeze, ce documente trebuie să trimită și la ce adresă de e-mail.

Selecția și examinarea medicală se vor desfășura după ierarhizarea candidaților. Selecția aptitudinală generală constă în parcurgerea următoarelor probe: psihologice: test de aptitudini și de personalitate; fizice (evaluarea capacității motrice): traseu utilitar-aplicativ, cu baremul un minut și 45 de secunde și alergare pe distanța de 2.000 de metri, cu baremul de nouă minute și 45 de secunde; interviu de evaluare finală (pentru orientarea vocațională a candidaților).

Centrele zonale de selecție și orientare se află la Breaza, Alba Iulia, Câmpulung Moldovenesc și Constanța.

Pentru anumite arme și specialități militare, candidații declarați „Admis” la selecția aptitudinală generală și la examinarea medicală, vor parcurge probe suplimentare medicale și/sau psihologice, astfel: candidații pentru locurile care presupun desfășurarea activităților aeronautice militare – la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială din București; candidații care optează pentru arme sau servicii și specialități militare pentru care este necesară deținerea/obținerea permisului/brevetului de conducere auto efectuează evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale prin grija secțiilor psihologie operațională Bacău, București și Sibiu, la instituțiile militare de învățământ/centrele zonale de selecție și orientare, după caz.

Perioada de întocmire a dosarelor de candidat se va stabili după ce se vor aproba metodologiile de admitere și perioada admiterii.

Regulamentele de admitere (toate informațiile legate de concurs) se publică, după aprobarea lor, pe site-urile unităților de învățământ și pot fi consultate la birourile informare-recrutare.

Pentru mai multe informații, consiliere și înscriere, persoanele interesate se pot adresa la biroul informare – recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Călărași, strada Mușețelului, nr. 10, bloc J24, municipiul Călărași, număr de telefon 0242/33.19.55, 0732/719.861, e-mail: recrutare_calarasi@mapn.ro.