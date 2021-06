Săptămâna trecută, s-a desfăşurat concursul de eseuri „Scientist for a day”, organizat de National Aeronautics and Space Administration (NASA). În urma jurizării, au fost anunțaţi câștigătorii, elevii Colegiului Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi aflându-se printre finaliști. Competiţia a vizat familiarizarea elevilor cu ultimele misiuni ale NASA, cu modul de investigare a universului, cu metodele de lucru folosite de cercetători, dar și dezvoltarea competenţelor lingvistice utilizând metoda CLIL (n.r. – Content and Language Integrated Learning). Topicul eseului a fost „Your assignment is to study three of Uranus’ moons: Ariel, Oberon, and Titania. Then, choose the one you think would be the best place to return with another spacecraft someday”.

Colegiul Național „Barbu Știrbei” Călărași a fost reprezentat de doi participanți individual: Emela Rusen, elevă în clasa a XI-a A, și Corina Chiru, elevă în clasa IX B, și de două echipaje de câte patru elevi de clasa a IX-a, coordonați de către profesoara de fizică Elena Vișan. Primul echipaj a fost format din elevi de la clasa a IX-a B (Sara Pascu, Rareș Tănase, Carmen Ulmeanu, Raluca Pătra), iar al doilea echipaj din elevi de la clasele a IX-a B, a X-a A și a IX-a G (Iulia Grosu, Ioana Miu, Andrada Bazavan și Ana Maria Jelescu).