West Summer University este un proiect realizat de Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT), în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara. Și anul acesta, proiectul desfășoară o ediție specială, intitulată Web Summer University 2.0. Ediția își propune să le ofere elevilor din România și Republica Moldova, posibilitatea de a experimenta viața de student de acasă. Perioada de desfășurare a proiectului este 3 – 11 septembrie și activitățile se vor desfășura în mediul online.

Scopul principal al proiectului este promovarea învățământului superior în vederea prevenirii abandonului școlar la nivel universitar. Cei mai tari profesori ai UVT sunt gata să le ofere participanților o imagine cât mai clară asupra facultății dorite. Elevii pot alege să se înscrie la una dintre cele 11 facultăți din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Oferta de cursuri este asigurată de către: Facultatea de Arte și Design, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Facultatea de Drept, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Fizică, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Muzică și Teatru, Facultatea de Sociologie și Psihologie și Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării.

Pe parcursul celor nouă zile, elevii vor lua parte la activități didactice sub îndrumarea profesorilor universitari. Participanților li se va prezenta o imagine clară a fiecărei facultăți, pentru ca mai apoi să poată descoperi ceea ce li se potrivește. De asemenea, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul universității a pregătit o serie de webinare menite să-i ajute în dezvoltarea lor personală. Plănuim să abordăm subiecte precum auto-cunoașterea, abilitățile de învățare, munca în echipă, dar și o sesiune de orientarea vocațională pentru fiecare participant în parte. Nici activitățile recreative nu vor lipsi. Participanții vor lua parte la diverse competiții, jocuri și seri sociale, menite să-i aducă mai aproape și să formeze prietenii chiar și în mediul online.

Astfel, OSUT invită elevii de clasa a XI-a să i se alăture, pentru a afla mai multe despre facultatea pe care doresc să o urmeze și pentru a beneficia de sesiunile de orientare în carieră organizate de către profesioniști. Înscrierile se fac pe site-ul https://wsu.osut.ro/inscrie-te/ și nu se percepe nicio taxă de participare.

„De 11 ediții West Summer University reușește să își atingă cu succes scopul – oferă posibilitatea elevilor din România și Republica Moldova de a experimenta viața de student. După un an de pandemie suntem mai mult convinși că educația trebuie să rămână o prioritate indiferent de vremuri, astfel că am încercat să rămânem în continuare alături de elevi și să îi ajutăm să își găsească domeniul care li se potrivește și pe care să-l studieze la facultate. Astfel, am încheiat cu succes o nouă ediție fizică a proiectului WSU, însă nu ne oprim aici! Pentru cei care din diverse motive nu au putut participa la ediția fizică, pregătim WebSU 2.0. OSUT, profesorii din cadrul Universității de Vest din Timișoara și echipa Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră sunt pregătiți să prezente experiența de student chiar și în online, la #CeaMaiTareVarăDigitală”, a declarat Andreea-Raluca Argeşeanu, președintele Organizației Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara

Pentru noutăți, elevii interesaţi pot urmări pagina de Facebook West Summer University și contul de Instagram @westsummeruniversity. Orice alte detalii legate de proiect sunt disponibile pe site-ul https://wsu.osut.ro/.