Expoziţia agricolă Agriplanta – Romagrotec va avea loc anul viitor, în perioada 2 – 5 iunie

„Din pasiune pentru agricultură” este motto-ul sub care Agriplanta – Romagrotec reunește cu succes tot ce este mai important în agricultura românească începând cu primăvara lui 2011. Desfășurat în câmp, pe o suprafață de peste 36 de hectare, evenimentul îmbină trei componente care îi asigură eficiența. Agriplanta – Romagrotec înseamnă: expoziție în câmp; loturi demonstrative; demonstrații cu mașini agricole.

În fiecare an, la Agriplanta – Romagrotec, agricultorii găsesc aici nu doar tehnică de calitate, ci și modele de succes de utilizare a mașinilor și utilajelor agricole, a input-urilor sau a soluțiilor pregătite de companiile din domeniu. Numărul expozanților și cel al vizitatorilor cresc an de an. Agriplanta – Romagrotec este însă mai mult decât atât. A devenit o platformă de socializare și de comunicare între agricultori și specialiști, dar și factorii de decizie din domeniu. În fiecare an au fost alături de Agriplanta – Romagrotec reprezentanți din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Direcțiile pentru Agricultură din întreaga țară etc. Una dintre preocupările Agriplanta – Romagrotec este și cea de a fi un model pentru viitorii fermieri. Astfel, Agrikids este o întâlnire amuzantă și educativă cu cei mai mici dintre pasionații de agricultură. Aici se joacă, experimentează și învață cum să planteze, ce înseamnă o cultură sănătoasă, cum să respecte mediul și cât de important este să faci totul cu pasiune. Scopul organizatorilor expoziţiei Agriplanta-Romagrotec estre să rămână un reper și un suport pentru agricultorii români.

Expoziţia agricolă se va desfăşura anul viitor tot la Fundulea, județul Călărași, în perioada 2 – 5 iunie.

„Toate vin la timpul lor! Când se deschide Agriplanta-Romagrotec, ştim că lumea agriculturii româneşti se pune în mişcare! Cele mai noi tendințe, tehnologii de ultimă oră, dar ce este special, este că se întâlnesc oamenii! Toţi profesioniştii din agricultură îşi dau întâlnire de zece ani la Fundulea, în judeţul Călăraşi! Ne revedem în perioada 2 – 5 iunie 2022!”, au transmis organizatorii expoziției.