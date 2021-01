Astăzi, 15 ianuarie, a avut loc primul eveniment cultural din acest an din cadrul Muzeului Dunării de Jos Călăraşi, constând într-o expoziție de grafică și acuarelă cu lucrări aparținând unor cunoscuți artiști plastici. Lucrările care sunt expuse fac parte din colecția de „Artă Plastică” a muzeului, ce conține peste 1.500 de tablouri în ulei, acuarele, desene, grafică precum și o importantă colecție de sculptură.

La vernisaj au fost prezenți managerul Muzeului Dunării de Jos, arheolog dr. Valentin Parnic, criticul de artă Ana Amelia Dincă, însă și artiști și pasionați de artă.

„Ne întâlnim astăzi (n.r. – vineri, 15 ianuarie), ca în fiecare an, să sărbătorim Ziua Culturii Naționale, în același timp 171 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu. Noi, Muzeul Dunării de Jos, încă de la instituirea acestei zile, am participat la sărbătorirea ei prin diverse activități, expoziții, simpozioane, ateliere de lucru. Anul acesta am hotărât să facem un pic altfel, căutând în depozitele muzeului, la sugestia criticului de artă Ana Amelia Dincă împreună cu colegul nostru, Victor Grigore. Am descoperit o micuţă comoară de care știam, dar pe care nu am expus-o până acum în sălile muzeului. Este vorba de o serie de lucrări de grafică și acuarelă ale unor mari maeștri în momentul ăsta, la momentul respectiv nu erau atât de cunoscuți, mari maeștri ai artei românești”, a povestit managerul muzeului la deschiderea expoziției.

Lucrările prezentate în sălile Muzeului Dunării de Jos aparțin unor artiștri precum Corneliu Baba, Dragoș Morărescu, Constantin Găvenea, Vasile Kazar, Marcel Chirnoagă, Marcel Aciocoiței, Maria Constantin, Clara Cantemir, Mihaela Constantin, Ion Tițoiu, Mircea Dumitrescu, Sofia Uzum, Costin Neamțu, Sorin Tuțoiu, Constantin Catrangiu, Ileana Bratu, Veronica Gridinoc, Liana Petruțiu, Maria Unțanu și alții. Mai multe cuvinte despre aceștia și despre lucrările lor a spus criticul de artă Ana Amelia Dincă.

„Una dintre principalele funcții ale muzeului este de a promova patrimoniul pe care l-a conservat de-a lungul deceniilor. Muzeul Dunării de Jos are un patrimoniu foarte important în ceea ce privește arta plastică românească modernă și contemporană, iar expoziția de astăzi este o glorie a acestui patrimoniu, ea a fost promovată în Catalogul Colecțiilor de Artă cu câțiva ani în urmă și iată că astăzi o parte din colecția importantă de grafică a Muzeului Dunării de Jos se află pe simeze. Această selecție este una făcută foarte atent, conservatorul secției de artă, artistul plastic Victor Grigore, împreună cu managerul muzeului, arheolog dr. Valentin Parnic, și împreună cu mine am hotărât ca acestea să fie lucrările care să ne încânte astăzi ochiul. Toți artiștii expozanți sunt nume importante ale graficii românești contemporane, câțiva dintre ei sunt dispăruți, însă există nume aici care fac gloria fenomenului artistic contemporan în zona graficii. Despre Corneliu Baba cuvintele mele sunt neînsemnate, având în vedere că este creator de școală de pictură. Avem în această colecție un desen care este foarte sintetic. De asemenea, dacă acest patrimoniu de grafică cuprinde lucrări importante, să știți că și tehnicile sunt foarte diferite și importante. Dragoș Morărescu, un apropiat al regretatului director al Muzeului Dunării de Jos Marian Neagu, a avut în spațiile muzeului o expoziție de pastel și iată că probabil atunci domnia sa a blamat Canalul Dunăre – Marea Neagră, cu toate că tematica ar putea părea proletcultistă, lucrarea este făcută cu mare sensibilitate și cu multă atenție. Un alt grafician foarte interesant, Marcel Aciocoiței, recent dispărut, știm că el încă face parte din istoria artistică a județului Călărași. Faptul că a deschis expoziții aici, că a fost apropiat al muzeului, că are o grămadă de prieteni în orașul nostru îl face cu atât mai apropiat și de sufletul nostru, iar ‘Cetatea Sighișoara’ este una dintre lucrările în care Marcel Aciocoiței descrie cu mare sensibilitate, simplitate un aspect citadin legat de vechea cetate medievală. Despre Mircea Dumitrescu trebuie să aduc în discuție glorioasa sa activitate în zona culturii românești, în zona graficii, a gravurii; un om deosebit care a susținut generații de artiști plastici. Un om deosebit care, și acesta, a avut o expoziție în foaierul Consiliului Județean. Printre lucrările foarte interesante este și cea a Ilenei Bratu, o artistă care avea un alt stil, un stil liniar foarte închegat, structurat geometric, o artistă dispărută, din păcate. Drumul său a fost oprit brusc, însă puținele lucrări care au rămas sunt lucrări care denotă o particularitate a concepției artistice”, a prezentat lucrările expuse criticul de artă Ana Amelia Dincă.

Expoziția poate fi vizitată până la data de 15 februarie 2021. Managerul Muzeului Dunării de Jos Călăraşi, arheolog dr. Valentin Parnic, a încheiat spunând că în curând va fi lansată Agenda Culturală pentru anul 2021. De asemenea, 15 ianuarie va fi prima zi din acest an când vor putea fi vizitate gratuit expoziţiile permanente şi temporare organizate atât la sediu, cât şi la secţiile muzeului.