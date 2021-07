În după-amiaza zilei de vineri, 16 iulie, Muzeul Dunării de Jos Călăraşi a găzduit expoziția personală de pictură „Conversium” a lui Jimmy Stănescu. Nelipsit de la expozițiile de grup, de data aceasta artistul plastic Jimmy Stănescu a expus doar lucrările sale de neconfundat. Curator a fost criticul de artă Ana Amelia Dincă. La sfârșit, artistul a avut și o surpriză pentru cei prezenți.

„Astăzi vernisăm o nouă expoziție de artă plastică. Jimmy Stănescu, îl cunoaștem cu toții, nu e prima dată când expune la noi, dar este prima expoziție personală. Jimmy Stănescu, de altfel, a mai avut o expoziție personală în urmă cu trei – patru ani. Alături de noi, ca de fiecare dată, este criticul de artă Amelia Dincă”, a făcut introducerea Valentin Parnic, managerul Muzeului Dunării de Jos Călăraşi.

Ana Amelia Dincă a vorbit în detaliu despre lucrările expuse: „Jimmy Stănescu e un personaj foarte interesant din punct de vedere al activității artistice pentru că este și un foarte bun desenator, dar și un pictor foarte efervescent. Iată că această expoziție este o expoziție doar de pictură, în care artistul demonstrează zona căutărilor sale plastice. Observăm că o gamă întreagă de teme sunt abordate în aceste tablouri.

Jimmy Stănescu nu vine de niciunde, este un pictor care are o îndelungată activitate în această zonă, mai ales că dumnealui a studiat la Școala Populară de Artă în Călărași cu pictorul Corneliu Ratcu. De altfel, aici sunt alături de noi și prieteni care i-au fost colegi în acest sens. Dar acum Jimmy Stănescu urmează un drum propriu și universul din jurul său este relevat pe pânză, dar cu mijloacele de expresie și cu elementele de limbaj plastic care îi sunt specifice. Pentru că Jimmy Stănescu are o cromatică specifică, are o tușă specifică și, de multe ori, în această căutare a expresivităților plastice, el descoperă de fiecare dată noi zone picturale. Peisajul citadin este o zonă pe care o abordează intens în ultima perioadă și i se potrivește foarte bine; cromatica este cea specifică dumnealui, dar zona aceasta de creare, de structurare a câmpului imaginii este una foarte elaborată. Jimmy Stănescu se bazează pe desen, arta sa fiind la limita dintre figurativ și non-figurativ, nu merge niciodată către non-formal. Stilul său este unul care urmează linia modernistă, Jimmy Stănescu încearcă să își personalizeze această lume care este în jurul său. Observăm că este o fire foarte romantică și faptul că domnia sa caută locurile acestea liniștite, frumoase, clădiri de patrimoniu, clădiri care au o anumită ținută arhitectonică pentru că frumusețea este cea pe care Jimmy Stănescu o caută. Picturalitatea este cea care intervine de fiecare dată, îi place să se joace cu pensulația, cu petele de culoare, cu juxtapunerile cromatice, dar într-o manieră extrem de modernă. Dacă privim anumite detalii ale lucrărilor sale în care reprezintă peisaje citadine, observăm că Jimmy Stănescu are o zonă abstractă foarte elaborată. Pe lângă aceste peisaje citadine, peisajul de Dunăre, peisajul care reprezintă Borcea, peisajul acvatic, este o preocupare mai veche a lui Jimmy Stănescu. De altfel, și zona aceasta a Ostrovului este iarăși o abordare a sa foarte prezentă. Zona de parc din orașul Călărași, cu apa, spațiul acvatic al Borcei, este una din temele pe care Jimmy Stănescu o iubește foarte mult, atât pentru zona fotografiei, cât și pentru zona picturii și a desenului. Jimmy Stănescu a reprezentat de nenumărate ori acest spațiu și de fiecare dată îi găsește noi modalități de expresie plastică, noi modalități de reprezentare, aceeași perspectivă, același cadru imagistic este relevat de Jimmy Stănescu în infinite abordări plastice. Jimmy Stănescu este un pictor totuși reținut și face foarte bine că nu încearcă să exagereze din punct de vedere cromatic. Faptul că are o gândire foarte constructivă în ceea ce privește tonalitățile, nu epatează, el încearcă să țină sub control cromatica tablourilor sale, demonstrează că, din punct de vedere al comparației cu desenul, și în zona aceasta a picturii Jimmy Stănescu reușește să își dezvolte o apropiere față de pictură mult mai pregnantă ca până acum”.

În încheierea vernisajului, Jimmy Stănescu a avut-o ca invitată pe tânăra Irina Ion, care a susținut un recital vocal și la nai.