Organizația Femeilor Social Democrate – Municipiul Călărași a organizat, în data de 1 septembrie 2021, acţiunea „Ghiozdanul plin cu vise” prin care copiii mai puţin norocoşi au primit câte un ghiozdan dotat cu toate rechizitele necesare începerii anului școlar și îmbrăcăminte nou-nouță pentru festivitatea primului clopoțel.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuță, și al primarului municipiului Călăraşi, Marius Dulce.

„Prima zi de școală înseamnă emoția și bucuria elevului, dar și frământarea părinților care nu au resursele financiare necesare începerii anului școlar. La inițiativa Organizației Femeilor Social Democrate – Municipiul Călărași, alături de primarul municipiului Călărași, Marius Dulce, am sprijinit acțiunea ‘Ghiozdanul plin cu vise’. Am oferit ghiozdane dotate complet cu rechizite și am adus, astfel, un mic ajutor familiilor micuților. Felicit colegele din PSD pentru o altă faptă bună bifată anul acesta, iar copiilor gânduri bune în drumul spre școală!”, a declarat Vasile Iliuţă, preşedintele CJ Călăraşi.

„Pentru că am declarat de fiecare dată că ne preocupă viitorul copiilor noștri, gestul nostru de astăzi este unul, pur şi simplu, de normalitate. Am identificat, prin intermediul colegelor mele din cadrul Organizației Femeilor Social Democrate, pentru că ele s-au implicat în primul rând în acest proiect, copiii cu rezultate foarte bune la învățătură dar fără posibilități financiare. În consecinţă, împreună cu președintele consiliului județean, domnul Vasile Iliuță, am decis să-i ajutăm pe acești micuți. Sunt numai o parte din cei care au nevoie, dar încercăm să ajungem la fiecare cu cât putem pentru a le oferi lor, dar şi părinţilor un mic sprijin în prag de nou an şcolar. Pacheţelele conțin haine și rechizite, atât de necesare copiilor studioşi. Le mulțumesc colegelor pentru inițiativă!”, a declarat Marius Dulce, primarul municipiului Călăraşi.