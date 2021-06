jmEvents, producător de evenimente muzicale internaționale, anunță organizarea Festivalului EUROPAfest 28 – jazz, blues, pop, clasic în perioada 16 – 24 iulie 2021.

Artiști din 20 de țări – Argentina, Aruba – Insula Caraibe, Azerbaidjan, Australia, Austria, Brazilia, Columbia, Coreea de Sud, Cuba, Elveţia, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Japonia, Polonia, Rusia, Statele Unite ale Americii, Țările de Jos și Ucraina vor prezenta producții muzicale în spații de concert tradiționale și neconvenționale.

Biletele au fost puse în vanzare pe www.iabilet.ro.

Joi, 16 iulie, EUROPAfest 28 își va deschide porțile și invită lumea să i se alăture într-un maraton de nouă zile de evenimente pline de culoare și rafinament.

Unic în România, în 2005 Festivalul Internațional EUROPAfest a fost primul eveniment căruia Casa Regală i-a acordat Înaltul Patronaj, iar din 2015 este festival EFFE | Europe’s finest festivals, titulatură oferită de Comisia Europeană și Parlamentul European.

„Am ales ca slogan pentru această ediție ‘Return to Live Music. No limits, just hope’. 2020 a fost un an în care am conștientizat cu toții rolul artei și în special al muzicii în a ne crea o stare de bine, de echilibru. Am redescoperit bucuria lucrurilor simple, autentice, dar ne-am găsit și propriile limite. După luni de restricții și săli de spectacole închise, după seri de streaminguri online lipsite de emoția live-ului, suntem nerăbdători să revenim la concertele cu public și să simțim că totul va fi bine”, a declarat directorul EUROPAfest, Luigi Gageos.

Mai multe informații se găsesc pe www.europafest.ro, www.jmevents.ro și pe pagina de facebook a festivalului.