Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordurile de recunoaștere a vinovăției a inculpatului Chirana Nicolae, la data faptei director al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Călărași, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită.

Persoana fizică, la data faptei participant la implementarea proiectului „SPO LOCAL DIRECT ACCESIBIL”, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la luare de mită.

În acordurile de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În contextul implementării proiectului „SPO LOCAL DIRECT ACCESIBIL” (destinat persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă), în perioada iunie – iulie 2014, inculpatul Chirana Nicolae, în calitate de director executiv al AJOFM Călărași, ar fi pretins, prin intermediul celeilalte inculpate, de la mai multe persoane participante la implementarea proiectului amintit anterior, un comision de 10% din venitul salarial, redus ulterior la 100 de lei.

Banii respectivi ar fi fost pretinși de inculpat ca urmare a îndeplinirii unui act ce intra în îndatoririle sale de serviciu, respectiv transmiterea către o societate comercială, partener de proiect cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călărași, a propunerii de angajare a persoanelor respective în cadrul implementării proiectului menționat anterior.

În prezența avocaților, cei doi inculpați au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv: doi ani și şase luni închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de doi ani și şase luni și interzicerea pe o perioadă de doi ani și şase luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii; doi ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de doi ani și interzicerea, pe o perioadă de doi ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii.

Dosarele de urmărire penală privindu-i pe cei doi inculpați, împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Călărași.