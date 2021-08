Consiliul Județean Călărași a publicat o înregistrare video în care pot fi văzute progresele făcute în cazul reabilitării fostei Case Demetriad. Proiectul este realizat în proporție de 80%. În imagini poate fi văzut exteriorul refăcut al clădirii, iar la interior se poate vedea că unele camere au fost, în mare parte, finisate, în timp ce altele își așteaptă rândul pentru a fi tencuite și finisate.

„Împreună cu colegii mei din cadrul Direcției (n.r. – de Dezvoltare) am identificat patrimoniul Consiliului Județean. Una dintre prioritățile noastre a fost și acest imobil. Fiind un imobil de patrimoniu, am identificat sursele de finanțare – la vremea respectivă am identificat pe Programul Interreg România – Bulgaria și împreună cu partenerii bulgari am reușit să depunem acest proiect. Suntem în 2021, finalizarea tot mai aproape, 80% din acest imobil este restaurat. Va fi, în perioada următoare, redat publicului și copiilor”, declară Eduard Grama.

Vasile Iliuță, președinte al Consiliului Județean Călărași, spune că lucrările de reabilitare a fostei Case Demetriad ar putea fi finalizate în luna noiembrie a acestui an.

„Lucrarea o să fie un exemplu de bună practică în ceea ce privește restaurarea monumentelor istorice. Ne încadrăm în termen, nu sunt probleme”, a declarat Gabriel Șere, reprezentant al firmei care se ocupă de reabilitare.

„Eu nu pot decât să fiu mulțumit că aceste obiective istorice sunt restaurate! Casa Demetriad e un reper pentru Călărași. Tot ce realizați dumneavoastră aici ne bucură pe noi, cetățenii municipiului pentru că avem astfel de obiective. Este bine să mergeți în continuare pe acest drum, să încercați să restaurați toate aceste obiective istorice pentru că avem nevoie de altă imagine a Călărașiului”, spune primarul municipiului, adresându-se președintelui Consiliului Județean.