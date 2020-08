Echipa de handbal AHC Dunărea Călărași a prezentat pe 13 august un interviu cu extrema dreapta Gabriel Bujor, 29 de ani, care se pregătește de al treilea sezon la echipa călărășeană.

Reprezentanții echipei spun despre jucător că „Internaționalul Gabriel Bujor este responsabilul cu golul la Dunărea Călărași. În tricoul galben-albastru are 257 de goluri marcate în două sezoane, este dublu golgheter al României între 2016-2018, a semnat, alături de fratele geamăn Mihai, pe încă două sezoane cu echipa nostră.”

„Și noi ne bucurăm că am ajuns la o înțelegere pentru încă două sezoane, ne simțim bine aici și ne dorim să ajutăm echipa la fel de mult ca și până acum. Ne place atmosfera de aici, de aceea ne-am și dorit să rămânem, putem spune ca ne simțim ca acasă.”, a declarat jucătorul. Acesta vorbit și despre faptul că nu a avut niciun meci timp de 5 luni: „Nu este o situație tocmai plăcută, nu este ușor să intri în formă după atâta timp, dar sper că ușor se vor regla lucrurile și vom susține meciuri frumoase.”.

Gabriel Bucur a spus că îi place atât atacul, cât și defensiva și că, la fel ca orice jucător, are tabieturile lui înainte de fiecare meci; spune că nu poate ști exact cât timp îi ia să se pregătească pentru o nouă înfruntare.

Gabriel are 831 de goluri marcate în ultimele 5 sezoane, cu o medie de 166 de goluri pe sezon. „Mă simt onorat, pentru că am muncit foarte mult să mă autodepășesc mereu și mă bucur că am reușit să am aceste rezultate.”, a comentat acesta.

Golgheterul se descrie ca fiind omul potrivit la momentul potrivit și spune că, dacă nu ar fi fost handbalist, i-ar fi plăcut să joace fotbal.

Cel mai frumos moment al carierei sale este „Câștigarea a două titluri de golgheter, cred că sunt momentele cele mai frumoase și intens trăite.”. Extrema dreapta a spus că nu a avut momente dificile până acum și sper să nu aibă de acum încolo.

Jucătorul spune că în prezent nu are un idol în handbal, dar îi place să se uite la meciurile disputate în Champions League.

Gabriel Bujor poartă numărul 11 pe tricou, spunând că reprezintă luna în care s-a născut. Acesta spune că nu îi e teamă de niciun gen de portar pentru că „până acum nici unul nu i-a pus probleme”.

În afară de handbal, jucătorului îi place să călătorească, să vizioneze filme și să petreacă timp cu familia și cu cei dragi. Bujor spune că fiecare gol din carieră a avut importanța lui. Acesta a reprezentat România barajul de promovare din ianuarie 2020: „A fost un turneu greu, dar cu o atmosferă frumoasă și asta ne-a ajutat să ne calificăm mai departe.”. Tânărul spune că el crede în calificarea naționalei României la turneul final Euro 2022 și la Mondialele din 2023: „Normal, de ce nu aș crede, consider că avem jucători valoroși care au multe de spus în handbal.”.

Gabriel Bujor joacă pe post cu Ionuț Broască și crede că important este ca amândoi să își facă treaba cât pot de bine. În acest moment, perioada de pregătire se desfășoară „cam greu greu în aceste condiții impuse, dar sperăm că vom reveni într-un final la normal”.

Acesta spune că, cel mai probabil, el și fratele său au primit de la suporteri denumirea de „Gemenii golului”. Jucătorul le mulțumește suporterilor pentru susținerea acordată și speră că după această perioadă să vină în număr și mai mare la sală să îi susțină, „cu ajutorul lor putem face lucrurile și mai frumoase”, a încheiat acesta.