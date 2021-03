Aura Giurcă, directorul Filialei Călăraşi a Crucii Roșii Române, a acordat un interviu pentru Radio Voces Campi Călărași, în care a vorbit despre motivul achiziției unor ambulanțe de către instituţia pe care o conduce. De asemenea, s-a discutat despre noul spațiu pe care Crucea Roșie Călăraşi l-a primit în administrare.

Aceasta spune că dorește să înființeze în cadrul instituţiei un serviciu privat de Ambulanță.

„Aceste ambulanțe vor funcționa în contract cu Casa de Sănătate, cu statul, și, prin 112, putem fi trimiși și noi la anumite cazuri de transport pacienți sau urgențe mai mici sau persoane care doresc să facă un transport de pacient dintr-o localitate în alta”, a declarat Aura Giurcă.

Dorin Buterez, realizator emisiuni în cadrul Radio VocesCampi: „Ajutăm serviciul de Ambulanță în sensul în care ambulanțele să fie disponibile pentru cazuri care chiar necesită intervenția unei ambulanțe.”

Aura Giurcă: „Exact! Să blochezi o ambulanță cu asistent pentru un caz minor de transport pacient din Călărași până la Budești, să spunem, care nu necesită asistență, mai bine îl dai unei ambulanțe mai mici, cum ar fi ambulanța de tip A a Crucii Roșii și păstrezi ambulanța cu asistent pentru cazuri grave.”

D.B.: „Serviciile vor fi gratuite pentru pacienți?”

A.G.: „Există posibilitatea prin 112, caz în care decontează statul. Există și a doua posibilitate, sunt persoane care trebuie să transporte un pacient, l-ai luat de la spital și trebuie să-l duci undeva, acasă, dacă are piciorul în ghips nu poți s-o faci cu taxiul. Îți trebuie o ambulanță. Se depune o cerere și atunci plătește persoana respectivă.”

D.B.: „Personalul care va deservi trebuie să fie specializat?”

A.G.: „Trebuie să fie șoferi profesioniști, să aibă permis de conducere cu categoriile B și C, și să aibă cel puțin 5 ani de experiență. Vom avea voluntari de Cruce Roșie pregătiți pentru primul ajutor care vor însoți și ajuta șoferul respectiv și șoferul va avea cursul de prim ajutor.”

D.B.: „Care este valoarea mașinilor?”

A.G.: „Ambulanțele nu sunt noi, dacă erau noi, nu aveam cum să le cumpărăm. Sunt aduse din Franța, sunt second hand, nu au costat foarte mult, norocul meu a fost că am găsit pe cineva care ne-a adus două ambulanțe extraordinar de bune. Sunt frumoase, sunt foarte bine dotate. Noi le-am dotat cu absolut tot ce trebuie. Au fost ambulanțe și înainte, dar nu au fost folosite pentru transport pacienți, nu sunt foarte rulate. Au fost folosite pentru prezentare de produse cosmetice.”

D.B.: „Cât ați plătit pentru ele?”

A.G.: „400 de milioane o mașină. Fără dotările noastre. Cu dotările noastre, se ajunge la o sumă mai mare”.

D.B.: „Umblă vorba în târg că Crucea Roșie Călărași urmează să își mute sediul. Ce face Crucea Roșie cu sediul acolo?”

A.G.: „Sediul Crucii Roșii rămâne acolo unde este și în momentul de față. Avem un singur sediu care aparține Crucii Roșii, este cel din stația Big, Prelungirea București, numărul 24, bloc M19, în bloc cu Direcția de Sănătate Publică. Însă de curând am primit de la Consiliul Județean în administrare o parte din spațiul de la fostul liceu ‘Știrbei Vodă’. Partea din spate, unde au fost atelierele maeștrilor, sala de sport și biblioteca, pe aceea am luat-o noi în administrare. Trebuie să o renovăm, acolo vor fi spații de depozitare. Nu a fost folosită ani de zile, trebuie igienizată, trebuie amenajată. Nu este vorba de spațiul mare și nu este al nostru. Rămâne al Consiliului Județean, dar ni-l dă nouă în administrare, în folosință, pentru spațiu de depozitare. Numai în luna decembrie și noiembrie, am avut 24 de tone de îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, alimente pe care le-am distribuit populației din județ. Nu am unde la etajul I să le bag pe toate. Atunci am apelat la Consiliul Județean să ne sprijine.”

D.B.: „Suprafața este una suficientă pentru tot ce aveți nevoie?”

A.G.: „Pentru următorii patru – cinci ani, cu siguranță o să fie destul. Am văzut cum au crescut donațiile și acțiunile noastre de la an la an. Eu zic că acest spațiu ne este destul deocamdată.”