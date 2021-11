În cadrul Parohiei „Sfântul Ierarh Nifon” Călărași există un centru multifuncțional

Zilele trecute, primarul municipiului Călărași, Marius Dulce, a fost pe teren pentru a verifica stadiul lucrărilor desfășurate în cadrul mai multor parohii din oraș. Prima parohie vizitată a fost „Sfântul Ierarh Nifon”, unde primarul a stat de vorbă cu preotul paroh pentru a afla atât acesta cât și cetățenii mai multe informații despre centrul multifuncțional care funcționează în cadrul acestei parohii.

„Biserica a fost, este şi va rămâne parte integrantă a comunităţii noastre. Dincolo de legătura sufletească închegată cu acest loc unde ne putem odihni sufletul, avem obligaţia nu doar morală, ci şi financiară de a-i sprijini pe oamenii cuprinşi în ea. De aceea, împreună cu părintele protopop Viorel Dinu am pornit într-un pelerinaj, verificând, dacă se poate spune aşa, stadiul lucrărilor iniţiate în cadrul unor parohii, obiective finanţate cu bani alocaţi de la bugetul local, prin grija aleşilor locali. Prima escală am făcut-o la Parohia ‘Sfântul Ierarh Nifon‘, acolo unde funcţionează primul centru social multifuncţional, construit în perioada 2013 – 2016. Am descoperit în urma dialogului purtat cu părintele paroh, Paul Anastase lucruri extrem de interesante, făcute cu suflet şi dragoste faţă de oameni, pe care vreau să le împărtăşesc, aici, cu voi. Construim cu dragoste!”, a declarat primarul Marius Dulce.

Părintele paroh Paul Anastase, de la Parohia „Sfântul Ierarh Nifon” a răspuns mai multor întrebări venite din partea primarului privind centrul multifuncțional.

„Suntem prima parohie din municipiul Călărași care am construit acest centru multifuncțional în curtea Parohiei ‘Sfântul Ierarh Nifon‘. De acest centru nu beneficiază doar oamenii din Parohia ‘Sfântul Ierarh Nifon‘, ci pot să spun că beneficiază de el oamenii din municipiul Călărași, nu doar oamenii din parohia pe care eu o conduc, să spun așa. Și vă spun și de ce. În cadrul acestui centru multifuncțional noi deținem și o capelă. Această capelă a deservit sau deservește comunitatea din municipiu, nu doar cei care aparțin de această parohie. Am avut persoane care au apelat la noi de la Petrache sau chiar din Măgureni. Au venit și au depus aici pe cel care a decedat din famila dumnealor. Într-adevăr, centrul era benefic, mai ales că suntem în secolul XXI, în care suntem cumva obligați de Uniunea Europeană ca să nu ne mai ținem pe cei care pleacă dintre noi în casă. Nu este igienic, nu este frumos să-i ținem în casă și atunci am decis în anul 2013 să construim acest centru multifuncțional unde avem o sală de mese, o bucătărie dotată așa cum trebuie. Suntem autorizați sanitar-veterinar, deci funcționăm în regulă, nu funcționăm așa după ureche sau să nu aibă cineva habar de noi”, a declarat părintele paroh Paul Anastase, care a adăugat: „Pe lângă copiii cu autism, care nu au avut unde să își desfășoare activitățile de sărbători, vreau să vă spun că acum două luni de zile am fost sunat de șeful de la probațiune din Călărași în care m-a rugat frumos dacă pot să îi pun la dispoziție pentru o lună de zile, de două ori pe săptămână, să țină niște cursuri cu cei care au fost sancționați disciplinar în trafic, cei care au consumat alcool și cărora le-a fost suspendat permisul, cei care au fost prinși conducând fără permis, cei care au condus în neregulă. De altfel, în fiecare sâmbătă, noi avem în jur de 10 – 15 copilași care servesc masa. La parohie am avut și activități sociale. Avem un copil pe care îl creștem de la clasa a IV-a. Acum acest copil a ajuns la vârsta de 20 de ani, este student la Facultatea de Teologie din Constanța. Parohia îi plătește tot ce înseamnă cheltuielile de chirie și celelalte necesare pentru a putea să se întrețină acolo. Este un copil bun, un copil care a terminat primul semestrul numai cu note de 9 și 10. În centrul nostru, pe timpul vacanței, sunt copiii de liceu de la ‘Barbu Știrbei’, copii buni la matematică și la română, și vin pe perioada vacanței și dau meditații copiilor atât de la noi din parohie, cât și din parohiile din jurul nostru. Noi luăm legătura cu directorii de școli, întrebându-i dacă au copii fără posibilități care nu pot face meditații deoarece noi avem acești copii care doresc să fie profesorii copiilor și vin să facă meditații la română și la matematică pentru copiii care trebuie să meargă să dea examenul de corigență și vreau să spun că au venit cu note de 7 și de 8”.

Potrivit părintelui Paul Anastase, în curtea Parohiei „Sfântul Ierarh Nifon” se construiesc în această perioadă un lumânărar.

„Construim în curtea parohiei un lumânărar și o clopotniță, dar pe lângă acestea, noi am construit și un beci deoarece vrem să ne punem noi tot ce înseamnă pentru iarnă, zarzavaturi, ca să avem pentru copiii care vin să servească masa aici la noi”, a conchis preotul paroh Paul Anastase.