Numărul de firme dizolvate a crescut cu 8,82% în primele patru luni din 2021, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, la 9.109, faţă de 8.371 în perioada ianuarie-aprilie 2020, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în municipiul Bucureşti, respectiv 1.708 de firme (în creştere cu 12,15%) şi în judeţele Iaşi (445, plus 68,56%), Timiş (427, minus 5,53%), Constanţa (406, minus 14,35%) şi Cluj (400, plus 4,17%).

La polul opus, cele mai puţine dizolvări de firme au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 38 (minus 5%), Covasna – 54 (minus 23,94%) şi Călăraşi – 67 (plus 36,73%).

Domeniul de activitate care a înregistrat cele mai multe dizolvări de firme în primele patru luni din 2021 este comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, unde s-au înregistrat 2.713 dizolvări la nivel naţional. Faţă de perioada similară a anului anterior, dizolvările din acest sector au crescut cu 15,40%.

Activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice, precum şi construcţiile, sunt alte două domenii de activitate unde s-a înregistrat un număr mare de dizolvări de firme, şi anume 880 (plus 14,14%), respectiv 839 (minus 3,34%). În industria prelucrătoare s-au înregistrat 831 de dizolvări, în creştere cu 10,65% faţă de aceeaşi perioadă din 2020.

În aprilie 2021 au fost consemnate 2.354 de dizolvări, cele mai multe în Bucureşti (438) şi în judeţele Iaşi (122), Timiş (112) şi Cluj (109). (Sursa: Agerpres)