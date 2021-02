Muzeul Dunării de Jos Călărași, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Călărași, invită călărăşenii și în acest an să fie oaspeți la primele sărbători ale primăverii marcate de Dragobete și Mărțișor.

Sărbătoarea Dragobetelui sau Logodnicul păsărilor, așa cum este cunoscută în tradiția populară, este desprinsă din mitologie unde protagonistul este fiul babei Dochia, protectorul păsărilor și al animalelor, dar în același timp, un bărbat chipeș și iubăreț care săruta tinerele fete întâlnite prin lunci ori prin pădurile desfrunzite. Este considerată o sărbătoare a iubirii, dar și a renașterii întregii naturi. Se spune, că în această perioadă fetele tinere culegeau primii ghiocei și viorele, ori alte flori răsărite de sub stratul de zăpadă, pe care le păstrau la icoane și ulterior le foloseau în descântecele de dragoste.

Sărbătoarea Mărțișorului este legată tot de Baba Dochia. Legenda spune că mergând ea cu oile la munte, a luat cu sine și un caier de lână, torcând un fir roșu și unul alb, pe care le-a unit, simbolizând funia anului. Astfel, în zilele de 24, 26 februarie și 1 martie 2021, la Secția Arheologie a muzeului din str. 1 Decembrie 1918 (Demisolul Consiliului Județean Călărași), se vor desfășura Atelierele lui Mărțișor, ateliere de lucru, unde participanții vor realiza propriile mărțișoare.

Programul se va desfășura între orele 09:00 şi 12:00, pentru zilele de 24 februarie și 1 martie, și în intervalul orar 09:00 – 13:00, pentru ziua de 26 februarie.

Programările se fac la numărul de telefon 0746/051.267.

Grupurile vor cuprinde maxim 20 de persoane.

Prețul de participare este 2 lei de persoană per atelier.

Datorită contextului epidemiologic actual, activitățile se vor derula respectând condițiile impuse de pandemia de Covid-19. Toți participanții vor păstra o distanță de cel puțin un metru față de celelalte persoane și vor purta mască de protecție. Muzeul va pune la dispoziția participanților doar materiale dezinfectante. În același timp, nu vor putea participa la activități persoanele care prezintă febră, tuse sau rinoree.