Președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, împreună cu cei doi vicepreședinți, Mihai Beștea și Ion Samoilă, dar și cu senatorul Nicușor Cionoiu și cu Eduard Grama, s-a aflat în data de 28 iulie 2021 la trecerea prin vadul râului Argeș dintre localitățile Șoldanu și Radovanu. Aici, Consiliul Județean derulează o investiție de reabilitare, acest loc fiind un punct cheie al traficului, care se confruntă cu probleme la creșterea debitului de apă.

Reprezentanții constructorului spun că totul este pregătit pentru începerea lucrărilor, care vor fi reluate începând cu data de 19 august 2021. Podul va avea o lungime de 110 metri, iar rampele care vor face conexiunea cu drumul județean au o lungime de 170 de metri. Termenul de finalizare a proiectului este luna noiembrie 2021.

„La podul de la Șoldanu și la celelalte treceri prin vad au fost probleme în fiecare an în momentul în care au fost inundații sau zăpada a blocat accesul între localități. Dificultăți au fost și în momentul în care am mers către IPTANA și Ministerul Transporturilor ca să încercăm să obținem aceste avize. Toți au impresia că acest râu, Argeș, va deveni într-un final Canalul Dunăre – București. Nu cred că se va întâmpla acest lucru. Această investiție va fluidiza și va crește traficul mult mai mult decât în acest moment și poate localitățile vor beneficia de acest acces la Drumul Național și, mai ales, către București”, a declarat Eduard Grama, fost director în cadrul Direcției de Dezvoltare a Consiliului Județean Călărași.

„Am venit și am făcut o promisiune în fața acestor oameni: să rezolvăm această trecere prin vad. Această promisiune pe care noi am făcut-o, oamenii politici ai județului Călărași au tot făcut-o de la începutul anilor ‘90 până în 2017 – 2018, când am făcut-o împreună; se pare că suntem acei factori de decizie care vom și respecta această promisiune și oamenii de aici vor beneficia de această trecere prin vad. Ea este importantă nu numai pentru locuitorii comunei Radovanu, vor beneficia indirect și locuitorii comunei Crivăț, chiar și locuitorii comunei Căscioarele, care, pentru a ajunge la București, le este mult mai ușor pe aici. Mai mult decât atât, ați reușit, domnule președinte (n.r. – al Consiliului Județean) să aduceți autostrada la 50 de kilometri de această parte a județului prin această trecere prin vad și cele două investiții pe drumurile județene 402, respectiv 403”, a declarat vicepreședintele CJ Călăraşi, Mihăiță Beștea.

„Primăvara aveam solicitări din partea localităților care sunt în apropierea acestui râu să alocăm bani pentru aceste treceri prin vad. Trecerile prin vad nu sunt o soluție corectă și legală pentru că, dacă vorbim de intervenții, ele nu sunt pe nicio hartă și mă bucur că am ajuns la concluzia că ne trebuie o trecere care să nu fie prin vad, ci să fie un pod care să lege cele două localități. Sper să o finalizăm anul acesta! Noi, la construcția bugetului, am avut grijă să prindem suma care era licitată, să avem grijă să avem banii prinși pentru executarea acestui proiect”, a declarat vicepreședintele CJ Călăraşi, Ion Samoilă.