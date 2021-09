Pentru a-i ajuta pe consumatorii din Uniunea Europeană să își reducă facturile la energie și amprenta de carbon, începând de astăzi, 1 septembrie, este disponibilă în toate magazinele și la toate punctele online de vânzare cu amănuntul o versiune complet nouă a etichetei energetice a UE, recunoscută pe scară largă, pentru becuri și alte produse de iluminat. Această evoluție este urmarea îmbunătățirii considerabile a eficienței energetice în acest sector în ultimii ani, din ce în ce mai multe „surse de lumină” (cum ar fi becurile și modulele LED) obținând clasificarea A+ sau A++ conform scării actuale. Cea mai importantă schimbare este revenirea la o scară mai simplă A-G.

Kadri Simson, Comisarul Uniunii Europene pentru energie, a declarat în acest sens: „Becurile noastre și alte produse de iluminat au devenit atât de eficiente în ultimii ani, încât mai mult de jumătate din LED-uri fac parte acum din clasa A++. Actualizarea etichetelor va permite consumatorilor să vadă mai ușor care sunt produsele cele mai bune din categoria lor, ajutându-i astfel să economisească energie și bani. Utilizarea unor sisteme de iluminat mai eficiente din punct de vedere energetic va contribui la reducerea în continuare a emisiilor de gaze cu efect de seră în UE și la realizarea neutralității climatice până în 2050”.

Noua scară este mai strictă și este concepută astfel încât foarte puține produse să poată obține inițial clasificările „A” și „B”, ceea ce permite intrarea treptată pe piață a unor produse mai eficiente. Produsele cele mai eficiente din punct de vedere energetic aflate actualmente pe piață vor fi acum etichetate în mod normal ca „C” sau „D”. Pe etichete va fi inclusă o serie de elemente noi, inclusiv un cod QR care face legătura cu o bază de date a Uniunii Europene, unde consumatorii vor putea să găsească mai multe informații despre produs.

Pentru a permite vânzarea stocurilor existente, normele prevăd o perioadă de 18 luni în care produsele cu etichetă veche pot fi vândute în continuare pe piață în puncte fizice de vânzare cu amănuntul. Pentru vânzările online însă, vechile etichete afișate online vor trebui înlocuite cu cele noi în termen de 14 zile lucrătoare.

Măsurile adoptate urmează reclasificării etichetelor energetice, la 1 martie 2021, pentru alte patru categorii de produse – frigidere și congelatoare, mașini de spălat vase, mașini de spălat rufe și televizoare (și alte monitoare externe). Având în vedere normele UE în materie de proiectare ecologică, Comisia Europeană lucrează, de asemenea, la actualizarea etichetării unor produse precum uscătoarele de rufe cu tambur, aparatele pentru încălzire locală, aparatele de aer condiționat, aparatele de gătit, unitățile de ventilație, dulapurile frigorifice profesionale, instalațiile de încălzire a incintelor și a apei și examinează oportunitatea introducerii unor noi etichete energetice pentru panourile solare.

Context

Tehnologiile surselor de lumină continuă să evolueze și să își îmbunătățească astfel eficiența energetică. Modulele LED, care reprezintă tehnologia de iluminat cea mai eficientă din punct de vedere energetic pentru aproape toate aplicațiile, au cunoscut o expansiune rapidă pe piața Uniunii Europene: de la 0% din lămpile vândute în 2008 la 22 % în 2015. Eficiența energetică medie a LED-urilor a crescut de patru ori între 2009 și 2015, iar prețurile au scăzut semnificativ. În comparație cu 2010, în 2017 o lampă obișnuită cu LED pentru uz casnic era cu 75% mai ieftină și o lampă obișnuită cu LED pentru birouri – cu 60 % mai ieftină.

Se estimează că aproximativ 1.500 de milioane de surse de lumină au fost vândute în UE în 2020, dar este probabil ca această cifră să scadă la 600 de milioane în 2030 (o scădere de 60%), deși numărul surselor de lumină utilizate va crește cu peste 17%. Acest lucru se datorează eficienței energetice sporite și, în special, duratei de viață mai lungi a surselor de lumină cu LED. O gospodărie medie din Uniunea Europeană a cumpărat şapte surse de lumină pe an în 2010, patru pe an în 2020 și se estimează că această cifră va scădea la mai puțin de una pe an până în 2030.

Evaluarea impactului realizată de Comisie cu privire la noile norme indică faptul că aceste evoluții vor duce la economii de 7 milioane de tone de CO2 echivalent (mtCO2eq) pe an până în 2030, în raport cu un scenariu de statu-quo în care nu ar exista nicio măsură de proiectare ecologică la nivelul UE. Această previziune se adaugă la cele 12 mtCO2eq prevăzute deja de regulamentele anterioare adoptate în 2009 și 2012.

Noile categorii pentru eticheta reclasificată au fost convenite în urma unui proces de consultare riguros și complet transparent, cu implicarea strânsă a părților interesate și a statelor membre în toate etapele, a unui control din partea Consiliului și a Parlamentului European, acordându-le producătorilor un preaviz suficient în contextul noilor norme convenite în 2019. Astfel cum prevede regulamentul-cadru, și alte grupe de produse vor fi „reclasificate” în anii ce urmează – inclusiv uscătoarele de rufe cu tambur, aparatele pentru încălzire locală, aparatele de aer condiționat, aparatele de gătit, unitățile de ventilație, dulapurile frigorifice profesionale, instalațiile de încălzire a incintelor și a apei și cazanele cu combustibil solid.

Eticheta energetică a UE este un element recunoscut la scară largă care se aplică pe produsele de uz casnic (de exemplu, becuri, televizoare sau mașini de spălat) și care, de peste 25 de ani, îi ajută pe consumatori să facă alegeri în cunoștință de cauză. În cadrul unui sondaj (Eurobarometru) realizat la nivelul întregii Uniuni Europene în 2019, 93% dintre consumatori au confirmat că au recunoscut eticheta, iar 79% dintre consumatori au spus că aceasta le-a influențat alegerea produsului cumpărat. Se preconizează că, împreună cu cerințele minime de performanță armonizate (cunoscute sub denumirea de „proiectare ecologică”), normele UE în materie de etichetare energetică vor determina o reducere a cheltuielilor consumatorilor cu zeci de miliarde de euro anual, generând totodată multe alte beneficii pentru mediu și pentru producători și distribuitori.