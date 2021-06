În ziua de luni, 28 iunie, Primarul Municipiului Călărași, Marius Dulce, și cei doi viceprimari, Liviu Coman și Nicolae Dragu, au organizat o conferință de presă prilejuită de semnarea contractului de proiectare și execuție pentru refacerea zonei pietonale din centrul vechi al orașului. Însă aceștia au răspuns și altor întrebări importante legate de oraș.

În ceea ce privește proiectul de reducere a emisiilor de carbon prin refacerea zonei pietonale din centrul Călărașiului, acesta va fi semnat în cursul zilei de astăzi, 28 iunie. Proiectul are la dispoziție un timp de 30 de luni, din care execuția va dura 16 luni. Valoarea proiectului este 7,65 milioane de euro. Zona cuprinsă în proiect începe de pe platoul din fața Sălii „Barbu Știrbei” și continuă pe toată zona pietonală până la Piața Centrală; sunt prevăzute spații verzi, fântâni, canapele și spații comerciale (cafenele). Există discuții pentru integrarea curții Prefecturii în proiect, însă în prezent aceasta, alături de Palatul Prefecturii, se află în impas din cauza neînțelegerilor dintre prefect și Consiliul Județean.

„Este un proiect pe care îl vom face frumos deoarece vom face și un studiu în zona respectivă și vom analiza dorințele oamenilor pentru a putea să dezvoltăm și să punem în acest proiect ceea ce își doresc oamenii din această zonă. Ba mai mult, așa cum am promis, miercuri vom face recepția și la Clubul Pescarilor. A fost un proiect la care am lucrat contracronometru, dar am reușit să-l facem la termen și vom face recepția pe 30, iar inaugurarea de Ziua Dunării.”, a declarat Marius Dulce.

Întrebat care este stadiul de realizare a piețelor, primarul a răspuns că, în cazul Bazarului, au fost montați stâlpii și urmează legăturile, lucrările fiind în stadiu avansat. Se dorește finalizarea construcției înainte de finalul lunii octombrie. În cazul Pieței Centrale lucrările au avansat mai greu, declară Dulce, însă lucrările sunt în termen.

În planurile Primăriei se află în continuare drumul din zona Siderca, repararea iluminatului public din acea zonă, realizarea de piste de biciclete și trotuar. Primarul a spus că nu va evita proiectele comune cu cele din Cuza Vodă și din Grădiștea. „În viitorul apropiat, câștigătorii de proiecte europene vor fi cei care vor avea asocieri de peste 100.000 de locuitori. În acest caz, este bine să ne extindem până la 30 de kilometri, să facem o zonă metropolitană, să gândim proiecte mari care să dezvolte toate zonele limitrofe Călărașiului.”, a explicat Marius Dulce.

Viceprimarul Liviu Coman a declarat că au fost intensificate activitățile Poliției Locale în parcuri, cu precădere în weekend, pentru a îi descuraja pe cei care nu mențin curățenia și cei care deranjează ordinea publică. Primarul Marius Dulce a reafirmat intenția de a monta sisteme de monitorizare video în parcuri, însă va mai dura.

Cu privire la nunțile desfășurate în această perioadă pe spațiul public, punctul de vedere al executivului este următorul: situația a putut fi gestionată până în prezent, Primăria acordând, la cerere, acorduri de desfășurare cu respectarea legislației în vigoare. „Nu au fost încă plângeri pe zona aceasta. Este bine să-i lăsăm și pe ei să-și facă nunțile, au înțeles și ei că trebuie să respecte legislația; chiar dacă își pun corturile pe trotuar, sunt mult mai liniștiți și nu cer decât două ore ca să-și facă obiceiul.”, a declarat Marius Dulce.

În ceea ce privește mașinile abandonate pe spațiul public, viceprimarul Coman spune că a fost semnat contractul de ridicare, iar inspectorii sunt pe teren pentru a le identifica. „Ca procedură, cu 10 zile înainte de a fi ridicate mașinile, proprietarii sunt notificați. Dacă mașina stă mai mult de 6 luni pe domeniul public, intră în categoria mașinilor care trebuie ridicate. Identificăm proprietarul, dacă reușim, apoi îl notificăm; dacă nu îl identificăm, printr-un afiș pe mașină este notificat să și-o ridice. În caz contrar, procedăm la ridicare cu firma autorizată.”, a explicat Liviu Coman.

Marius Dulce a vorbit și despre un proiect de dezvoltare a transportului local, prin achiziția a 4 autobuze electrice, iar pentru viitor sunt discuții pentru crearea unui Serviciu de Transport Public în cadrul Primăriei.

A fost atinsă și problema clădirii aflate în stare avansată de degradare de pe strada București, în proximitatea Primăriei. Aceasta prezenta un pericol pentru cetățenii care se deplasau pe trotuarul din vecinătate, iar de când acesta a fost delimitat, pietonii sunt nevoiți să se deplaseze pe carosabil. Viceprimarul Nicolae Dragu a explicat faptul că Ministerul Culturii a dat acordul de demolare pentru acest imobil, iar în câteva luni va fi pus la pământ.