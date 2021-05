După contextul pandemic din ultimul an, sectorul siderurgic dă semne de revitalizare, susţinut de reluarea producției industriale și de inițierea proiectelor de infrastructură. Asociaţia Mondială a Oţelului (WSA) preconizează că cererea globală de oțel va creşte cu 5,8% anul acesta, urmând să ajungă la 1,874 de miliarde de tone. Tendința de pe piaţa internaţională se reflectă şi la nivel local, în cadrul combinatului Donalam din Călăraşi.

Donalam, unul dintre principalii jucători din industria barelor de oţel laminate la cald şi oţeluri speciale din Europa, înregistrează o creştere a cererii de produse încă de la începutul anului. Pentru a putea onora comenzile primite în timp util, compania a demarat un proces de recrutare a peste 50 de angajaţi noi, atât personal necalificat, cât şi personal calificat cu studii superioare.

„Odată cu relansarea producţiei în sectoarele industriale, nevoia de produse de oţel este în creștere, având în vedere diversitatea industriilor în care oţelul este folosit ca materie primă – petrol&gaz, auto şi echipamente agricole, construcții etc. Această dezghețare a comenzilor pe piața internațională se resimte şi în numărul de comenzi noi pe care le-am primit într-o perioadă relativ scurtă, Donalam fiind singurul combinat din țară care produce și comercializează profile rotunde de oțel laminate la cald. Provocarea în momentul de faţă este să reuşim să facem față cererii ridicate, de aceea ne concentrăm pe recrutarea de personal pentru a ne mări capacitatea operaţională şi de producţie”, a declarat Enrico Deganello, directorul combinatului Donalam Călărași.

Cei mai căutaţi candidaţi de Donalam în această perioadă sunt muncitorii necalificaţi. Compania pune la dispoziţie 40 de locuri noi de muncă, 20 dintre acestea fiind pentru postul de lucrător în depozitul fabricii, iar 15 pentru linia de finisare a barelor de oțel. De asemenea, sunt căutaţi muncitori pentru linia de producţie, mentenanţă mecanică şi electrică, precum şi un specialist pentru postul de strungar. Noii angajaţi vor fi instruiţi intern, în cadrul programelor de formare organizate de companie.

În ceea ce priveşte candidaţii cu studii superioare, Donalam recrutează opt specialişti pentru consolidarea departamentelor companiei (achiziţii, HR, finanţe, comercial, aprovizionare, achiziţii material brut, logistică și IT), precum şi doi ingineri pentru partea de producţie, respectiv cea de mentenanţă.

Cu peste 270 de angajați, Donalam este unul dintre cei mai mari angajatori din județul Călăraşi. În 2021, compania estimează o cifră de afaceri de peste 630 de milioane de lei, mai mult decât dublu faţă de anul trecut. Fabrica exportă anual circa 120.000 de tone de bare de oțel pe piața europeană. În prezent Donalam are în derulare o investiție de peste 11 milioane de euro începută anul trecut, pentru modernizarea laminorului din cadrul combinatului siderurgic.