In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/19963 cu modificarile si completarile ulterioare ,O.U.A.I CĂLĂRAȘI SPP9 BOIANU, cu sediul in comuna Grădiștea Tel. 0722588261,intenționează să solicite de la A.N. ”Apele Române”-Direcția Apelor Buzău Ialomița,Aviz de gospodărie a apelor,pentru realizarea lucrărilor:„ MODERNIZAREA SI RETEHNOLOGIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII A O.U.A.I CĂLĂRAȘI SPP 9 BOIANU JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” in extravilanul Municipiului Călărași,judetul Călărași.

Această investiție este nouă….

Persoanele care doresc sa obtină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionată.

Personele care doresc sa transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului nr.de telefon 0722588261 după data de 01.09.2021.