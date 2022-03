In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, TITULARUL Nedelcu Petre, cu adresa in Bucuresti sector 3, strada Copaceni, nr 1, bl, L22, sc.4, et.3, ap.57, intentioneaza sa solicite de la A.N.” Apele Romane” Directia Apelor Buzau Ialomita, aviz de gospodarire a apelor, pentru realizarea lucrarilor „PLANULUI URBANISTIC ZONAL–construire locuinta” pentru terenul situat in tarla 13, parcela 14, in suprafata de 1066 mp, Comuna Frumuşani, Judeţul Călăraşi

Aceasta investitie este noua.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa Bucuresti sector 3, strada Copaceni, nr 1, bl, L22, sc.4, et.3, ap.57,,dupa data de 01.04.2022.