In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, PASO VERTGRUN MECANORENT S.R.L. , intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, SGA Calarasi, aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor Construire racordare și realizare Parc Fotovoltaic Oltenița 2, amplasate in judetul Călărași, Municipiul Oltenița, nr. cadastral 29447 Aceasta investitie este noua.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa din Municipiul Oltenița, Șoseaua Călărași, nr.81, județul Călărași , tel 0723870019 Paun Mircea dupa data de 20.05.2022..