In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, TITULARUL (denumirea, adresa, nr.de telefon), intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, SGA Calarasi, aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor BAZIN STOCARE A APEI LA SC UNIREA LAND SRL – COMUNA UNIREA, JUD. CALARASI”, amplasate in Com Unirea, Jud Calarasi

Aceasta investitie este noua

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa Strada Calea Giulesti, nr 333,sector 6,catre Dumitru Mariana , tel 0745 113 131 dupa data de 08.06.2022 se va transmite solicitarea de aviz.