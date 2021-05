In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, TITULARUL: Primăria Comunei Nana, intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita – SGA Calarasi, aviz de gospodarire a apelor, pentru realizarea lucrarii: ” ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN ZONA DE EST, COMUNA NANA, JUDETUL CALARASI ’’

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.