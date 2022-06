În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările si completările ulterioare, CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI, adresa – str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, nr. de telefon 0242 311301, mun. Călărași, Jud. Călărași, intenționează să solicite de la A.N. “Apele Romane” – Administrația Bazinală de Apa Buzău Ialomița, SGA Calarasi, aviz de gospodărire a apelor, pentru realizarea lucrărilor REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE DIN CADRUL CENTRULUI DE PLASAMENT „SFANTUL STEFAN” IN COMUNA PERISORU, JUDETUL CALARASI, amplasate în com. Perișoru, sat Perișoru – cartier Mărculești Gară, județul Călărași.

Aceasta investiție este nouă.

Persoanele care doresc sa obțină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc sa transmită observații, sugestii si recomandări se pot adresa solicitantului sau la persoanei de contact Șerban Carmen, nr.de telefon 0242 311301 – interior 156, după data de 27.06.2022.