In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, TITULARUL DANCIU ANDA GABRIELA, DANCIU STEFAN, cu domiciliul in Bucuresti , sector 4, strada Vultureni, nr.66, intentioneaza sa solicite de la A.N.” Apele Romane” Directia Apelor Buzau Ialomita, aviz de gospodarire a apelor, pentru realizarea lucrarilor „ PUz introducere in intravilan si parcelare pentru construire locuinte individuale si functiuni complementare „ pentru terenul situat in tarlaCom. Frumusani, Sat Postavari, Jud. Calarasi, tarla 49/7, parcela 17,18, in suprafata de 17895 mp,

Aceasta investitie este noua.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la Bucuresti , sector 4, strada Vultureni, nr.66, dupa data de 05.07.2022.