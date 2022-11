In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, CONCORD TRADING SRL (Comuna Chiajna , strada Vlad Tepes nr 99 ,judetul Ilfov )intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, SGA Calarasi, aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor “EXTINDERE SI MODERNIZARE FERMA CRESTERE PUI CARNE, amplasate in Judetul Calarasi comuna Gurbanesti , strada Principala nr 76 Aceasta investitie este noua ..

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa: comuna Gurbanesti , strada Principala nr 76 , judetul Calarasi sau la numarul de telefon 0722513433- Dumitru Virginia dupa data de 15.11.2022