In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Avicola Dragos Voda S.A., intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, SGA Calarasi, aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor “ CONSTRUIRE HALA DE PUI C18, C19”, amplasate in judetul Calarasi, Comuna Dragos Voda, sat Dragos Voda, tarla 46/1/3, nr. cad. 20115.

Aceasta investitie este ….. (noua)..

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa: judetul Calarasi, Comuna Dragos Voda, sat Dragos Voda, tel: 0242.312.747, mail: avicoladragosvoda@gmail.com, dupa data de 24.11.2022.