Informare

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, TITULARUL S.C. TORNADO GOMAR TRADE SRL, cu adresa in Bucuresti, strada Bd Teodor Paladi, nr.7, bloc R5, scara b, etaj 8, ap.72, sector 3, reprezentat de Godinac Liviu, intentioneaza sa solicite de la A.N.” Apele Romane” Directia Apelor Buzau Ialomita, aviz de gospodarire a apelor, pentru realizarea lucrarilor „ PLANULUI URBANISTIC ZONAL – introducere teren in intravilan in vederea construirii unei hale depozitare” situat in tarla 55/3, parcela 22/ in suprafata de 4370 mp, Comuna Frumuşani, Judeţul Calarasi,

Aceasta investitie este noua.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa Bd Teodor Paladi, nr.7, bloc R5, scara b, etaj 8, ap.72, sector 3, dupa data de 23.07.2021.