In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, TITULARII SOARE CLAUDIU GHEORGHE, SOARE ALICE TEODORA , cu adresa in Bucuresti, sector 3, strada Barajul Dunarii, nr.3, bl.M35, scara 5, etaj 6, intentioneaza sa solicite de la A.N.” Apele Romane” Directia Apelor Buzau Ialomita, aviz de gospodarire a apelor , pentru realizarea lucrarilor « PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE LOCUINTA” situat in tarla 6/1, parcela 1 in suprafata de 1010 mp , Comuna Frumuşani, Sat Postavari, Judeţul Călăraşi ,

Aceasta investitie este noua.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.