Ieri, în jurul orei 09:30, a avut loc la sediul Bibliotecii Județene „Alexandru Odobescu” din Călărași un cerc pedagogic cu tema „Jocul – modalitate de exprimare a eului, de socializare, învățare, educare, dezvoltarte”, avându-i ca invitați pe inspectorul general de la Ministerul Educației și Cercetării, prof. Viorica Preda, prof. Maria Gheorghiu, de la Asociația OvidiuRo, și prof. Silvia Borțeanu, de la Casa Corpului Didactic București. În cadrul acestui eveniment a fost exemplificat modul prin care copiii de vârstă preșcolară pot învăța lucruri noi prin joc.

Cercul a început cu un joc de atenție și coordonare destinat adulților prezenți, pentru a destinde atmosfera și a face o introducere în programul ce avea să urmeze.

Înainte de sosirea copiilor, inspectorul general din Ministerul Educației și Cercetării, a prezentat evenimentul: „Este un cerc pedagogic în zona Călărași, în care sunt colege de la mai multe grădinițe și din Călărași, și din rural, în care dezbatem tema jocului ca modalitate de exprimare a eului, ca modalitate de dezvoltare și de învățare, de educare în învățământul preșcolar. Copiii de astăzi au fost de grupă mică, minunați, care ne-au arătat că prin joc poți să stai prins într-o activitate și o oră, că iată a trecut o oră și ei încă mai au energie. Practic, ceea ce am văzut astăzi face parte și din noul curriculum pe care noi l-am promovat în august 2019, un curriculum care pune foarte mult accent pe joc. Colegele chiar ne-au arătat astăzi cât de frumos ne putem juca cu copiii și prin joc să învățăm o mulțime de lucruri”.

La întrebarea dacă într-adevăr se aplică aceste metode în toate grădinițele, inspectorul general a răspuns: „Da, se aplică în toată țara ceea ce ați văzut aici! Acum, sigur, depinde și de creativitatea fiecărei educatoare. Aici a fost din belșug”.

Și, într-adevăr, creativitatea nu a lipsit. Copiii de la Grădinița cu Program Prelungit „Aricel” au demonstrat participanţilor la eveniment acest lucru prin jocul intitulat „Ajutoarele Moșului Nicolae”. Aceștia au avut de făcut multiple activități de recunoaștere a culorilor, de atenție și de coordonare. Concret, și-au luat în serios rolul de spiriduși ai Moșului, s-au grupat pe culori, au sortat celebrele șosete și au urmat calea spre cadouri marcată în culori distincte pentru fiecare grupă. Adulții prezenți nu au scăpat de joc, aceștia trebuind să recunoască obiectele dintr-o poveste și să le ia din recuzită pe măsură ce narațiune avansa. Pe acele obiecte erau trecute litere care formau idei principale din curriculum. La final, fiecare echipă a trebuit să dezvolte ideile înscrise pe obiectele recuperate de ei.

După încheierea festivităților distractive, fiecare dintre cei trei invitați a adresat cuvinte de laudă educatoarelor din județ.

„Este imposibil să nu ai emoții oricât de bine ți-ai pregăti această activitate. Spectaculosul, sau surpriza, este la orice pas, lucrăm cu copii în vârstă de 3 ani. Curajul de a veni cu 20 de copii în fața noastră și (…) evităm, ezităm să realizăm activități demonstrative la grupă mică de parcă această grupă nu ar exista. Trebuie să învățăm să lucrăm cu ea și să arătăm greutățile cu care ne confruntăm. (…) A fost spectaculos pentru noi, pentru ei a fost deosebit, dar au fost extrem de atenți la ceea ce aveau de făcut. Vreau să mulțumesc echipei care a gândit această activitate, care a realizat din acest spațiu de bibliotecă un spațiu extrem de stimulativ, de plăcut, de încurajator, minunat. Eu vă mulțumesc, știu ce putem face la nivel de județ, știu că sunteți minunate fiecare dintre voi, este o întrecere între grupele metodice de a aduce cât mai mult utilul, frumosul, profesionalismul în fața noastră și de la o activitate de cerc pedagogic chiar plecăm fiecare cu ceva de dus acasă, de pus în practică. (…) Avem colege la țară unde familiile poate nu sunt atât de interesate de grădiniță, dar noi suntem cei care trebuie să le arătăm că a duce copilul la grădiniță este un beneficiul pentru copil”, a declarat prof. Maria Gheorghiu, de la Asociația OvidiuRo.

„Vreau să vă spun câteva cuvinte din punctul de vedere al profesorului metodist. Am văzut aici că se poate altfel, am văzut aici că timpul nu contează – nu s-a uitat nimeni la ceas să vadă cât se lucrează efectiv cu copiii. Copiii au fost într-un extaz continuu, chiar și noi, adulții, la fel ca ei. De asemenea, mi-a plăcut că activitatea a fost un tot, nu s-a simțit când a fost activitatea cu copiii și când a fost activitatea cu adulții și s-a pornit de la lucruri concrete. Mulțumesc că m-ați chemat astăzi. Îmi pare extraordinar de bine că am văzut aici un colectiv minunat, am văzut o activitate pe care, dacă îmi permiteți, am s-o dau model în cursurile mele și am să spun și colegelor de la București că se poate altfel, pentru că schimbarea ține de noi. Noi suntem cei care trebuie să acceptăm schimbarea, noi trebuie să înțelegem că lucrurile se pot face și altfel. Să nu ne mai uităm la timp. Toată activitatea dintr-o zi s-a concentrat acum într-o oră. Se pot face lucrurile, important este copilul să fie beneficiarul! Felicitări, mulțumesc din suflet și cu drag!”, au fost cuvintele profesoarei Silvia Borțeanu, de la Casa Corpului Didactic București.

În încheiere, mesajul adresat de profesoara Viorica Preda, inspector general al Ministerului Educației și Cercetării a fost: „Întotdeauna Călărașiul m-a impresionat, sunt convinsă că ați rămas aceleași educatoare deosebite pe care le cunosc de aproape 20 de ani! Într-adevăr, tot ce am văzut astăzi m-a impresionat, chiar dacă vă cunoșteam, astăzi ați vrut să vă depășiți limitele. Sincer, nu mă așteptam la atâtea lucruri deosebite pe care le-am văzut într-un interval atât de scurt și la atâta creativitate, atâtea lucruri pe care ați putut să le aduceți în această oră de activitate cu copiii și atâtea lucruri minunate din noul curriculum. Am vrut să subliniem faptul că există în acest moment o legătură foarte clară între curriculum și activități. De asemenea, mi-a plăcut modul în care ați reușit să compuneți toată această activitate și cu copiii, și cu adulții într-o activitate care a curs firesc. Mi-a plăcut în mod deosebit povestea și mi-a dat idei. Vă felicit pentru tot ce faceți zi de zi și pentru tot ceea ce am văzut astăzi aici. Vă mulțumesc din suflet tuturor!”.