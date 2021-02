Tinerii români își păstrează interesul ridicat pentru studiile în Marea Britanie, arată datele companiei de consultanță educațională, IntegralEdu. Tendința a fost remarcată încă de la sfârșitul anului trecut când mai multe instituții de învățământ britanice au anunțat că vor veni în sprijinul europenilor prin a nu modifica taxele de studiu după Brexit. Astfel, cele mai multe dintre ele acordă automat burse pentru europeni, aceștia beneficiind astfel de același nivel de taxe ca cetățenii britanici.

„Deja 20 de universități de prestigiu din Marea Britanie, din portofoliul nostru educațional, au implementat diverse scheme bursiere pentru studenții din UE, menținând astfel taxa la același nivel ca înainte de Brexit. Dacă studenții internaționali plătesc în medie între 13.000 și 20.000 de lire pe an, bursele acordate de unele universități pentru europeni pot acoperi chiar și 30-40% din taxă, astfel că, în unele cazuri, un student care vine din UE poate plăti chiar mai puțin decât un cetățean britanic. În plus, universitățile se angajează să mențină acest sistem de taxe pe toată durata studiilor”, a declarat Ana Maria Papp, Business Development Manager, IntegralEdu.

În data de 18 februarie (intervalul 14:00 – 18:00) va avea loc ediția virtuală a târgului educațional World Education Fair (WEF), care reunește peste 30 instituții participante din Europa și SUA, unde cele mai multe instituții participante sunt chiar din Marea Britanie. Tinerii care doresc să studieze în UK pot să participe la prezentări sau să discute personal cu reprezentanții universităților în cadrul evenimentului.

„În această perioadă, mai mult ca oricând, este important ca familiile să apeleze la un consultant educațional pentru planificarea studiilor. Acesta se află zilnic în contact cu universitățile și poate oferi informații despre modificările de ultimă oră privind procesul de admitere, dar și cele mai potrivite soluții pentru costurile adiacente studiilor. Aici vorbim despre cazare, certificatele de limbă engleză, asigurarea medicală de 500 de lire pe an sau costurile privind viza de aproximativ 350 lire sterline. În urmă cu puțin timp, guvernul britanic a anunțat un fond de 50 de milioane de lire pentru a ajuta inclusiv studenții internaționali. Felul în care vor fi distribuite aceste fonduri și nivelul de eligibilitate încă nu a fost comunicat. Însă consultanții educaționali vor fi informați în momentul în care se vor lua deciziile, pentru a veni în sprijinul celor pe care îi consiliază”, a mai explicat Ana Maria Papp.

STEM, disciplina viitorului

Printre cele mai populare programe de studiu în Marea Britanie se numără așa numitul domeniu STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), care reunește cunoștințe teoretice științifice din mai multe domenii cu aplicabilitate concretă și imediată în lumea reală. Aceste dezvoltări stau la baza unor domenii esențiale cum ar fi medicina, aviația, medicină, logistica etc. Printre programele de studiu dezvoltate în cadrul STEM se află inteligența artificială, arta sunetului, nanobiologia, bioinformatica, managementul aviatic, dezvoltarea medicamentelor, afacerile în domeniul securității, producție media și film, finanțe globale etc.

Destinații de studiu în creștere: Olanda și Danemarca

La ediția virtuală World Education Fair de joi vor fi prezente și universități din Austria, Italia, Elveția, Belgia, SUA, Danemarca și Olanda.

„Este important de știut faptul că la universitățile din Olanda taxa pentru primul an de studiu este redusă la jumătate, adică la 1084 euro, pentru toate programele de licență. Mai mult, în Olanda există un sistem foarte avantajos de finanțare a studenților prin granturi și subvenții oferite de stat, atât pentru acoperirea costurilor universitare, dar și de trai. Prezența celor mai importante universități olandeze la WEF arată interesul acestora pentru tinerii din România, pe toate domeniile de studiu. O altă destinație de studiu populară în rândul tinerilor români este Danemarca. Aici studiile sunt gratuite, iar aplicațiile se pot depune până pe 1 martie pentru programele de masterat și respectiv 15 martie pentru programele de licență”, a precizat Ana Maria Papp.

Burse care reduc cu 50% taxele pentru studiile gimnaziale și liceale

Marea Britanie rămâne destinația preferată de familiile din România pentru studiile gimnaziale și liceale. În același timp, constatăm interesul crescut al acestora pentru noi destinații de studiu din Europa sau America de Nord. În contextul sanitar actual și comparativ cu anii anteriori, numărul solicitărilor pentru studii gimnaziale și liceale în străinatate, prezintă un trend ascendent.

Ediția WEF de astăzi aduce o serie de noutăți pentru familiile interesate să își trimită copiii la studii în străinătate în ciclul gimnazial și liceal.

„La târg vor fi prezente școli și licee de prestigiu din Marea Britanie, Germania, Portugalia, Spania, Italia, Elvetia și Belgia. Olanda va fi pentru prima dată reprezentată la WEF, ca destinație de studiu gimnazial și liceal. Majoritatea școlilor independente oferă burse candidaților cu aptitudini speciale. Acestea se traduc prin reducerea parțială a costurilor de școlarizare, iar procentele diferă de la un caz la altul, în funcție de bugetul anual alocat de fiecare instituție în parte. Tipurile de burse pe care le întâlnim sunt: academice, sportive, muzicale sau artistice și se acordă elevilor care dau dovadă de performanțe deosebite într-una dintre aceste arii. La WEF, școlile și liceele oferă burse de până la 50% reducere din taxa de școlarizare elevilor care aplică pentru admiterea în septembrie 2021”, a explicat Raluca Niculae, Manager Departament Licee, IntegralEdu

În cadrul acestei ediții WEF, consultanții IntegralEdu vor dezvălui în avans vizitatorilor interesați ofertele care vor fi disponibile în Swiss Week și alte opțiuni de Edutabere pentru vara 2021.

În cadrul Swiss Week 2021, ce va avea loc în perioada 8 martie- 14 martie 2021, costul taberelor de vară organizate de instituțiile elvețiene participante va fi redus cu până la 20%.

Înscrieri pe ultima sută de metri la progamul Work and Travel USA

Participanții la ediția virtuală WEF din 18 februarie se vor putea înscrie pe ultima sută de metri în programul Work and Travel USA, data limită fiind 5 martie 2021.

Datorită contextului actual, înscrierile se pot face și exclusiv online. Acum este și perioada în care au loc târgurile de joburi în urma cărora studenții obțin jobul la care vor lucra la vară. Aceștia au peste 3400 de joburi din care pot alege, în aproape orice zona din SUA.

Salariile pot ajunge și până la 16$ pe oră, plus orele suplimentare platite o dată și jumătate. Astfel, studenții pot ajunge să câștige 6000 si chiar și până la 15.000 de dolari într-o vară. Pe lângă partea financiară, cei care aleg să participe în program, au ocazia sa viziteze locuri faimoase, să-și facă prieteni din toată lumea, să-și îmbunătățească nivelul de engleză dar și abilitățile de customer care, să se dezvolte într-un mediu internațional, să se distreze, să facă shopping la prețuri mult mai mici, etc.

Înscrierile la World Education Fair 18 februarie se fac pe site-ul www.worldeducation.ro sau direct pe platforma Brazen.